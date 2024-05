Se alquila en Castellón: Esto es lo que cuesta bañarte en una piscina privada

Con la llegada del verano y el calor, no hay nada mejor que darse un buen chapuzón. En Castellón por suerte tenemos kilómetros de playa, sin embargo, una piscina en verano es un oasis, un remanso de paz, un pequeño reducto donde descansar. Claro que no todo el mundo dispone de una piscina particular y es en este caso donde las personas sin piscina propia y que quieren pasar un día sin el estrés diario con familia o amigos, ahora tienen la oportunidad de alquilar de una piscina privada por un día o, incluso, unas cuantas horas. Llega el negocio del alquiler de piscinas a Castellón, una opción que puede ser la solución perfecta para disfrutar del verano sin complicaciones.

¿Alquilarías tu piscina para que unos desconocidos se bañaran en ella?

Una piscina da mucho trabajo, hay que limpiarla diariamente, echarle productos y comprobar el PH del agua, mantenimiento, etc. Cada casa tiene sus normas, 'no correr por el borde', 'ducharse antes de entrar', 'no usar cremas bronceadoras cerca del agua', 'gorro de baño' y el clásico 'no hacer pipí en el agua que sale una mancha roja'... y claro, dejar a unos desconocidos a su libre albedrío en tu piscina podría ser un acto de fe muy grande, pero también una manera de ganar un dinero extra y sacar provecho de todo ese trabajo.

En Castellón de momento solo hemos encontrado una opción para alquilar una piscina, desde 25 euros la hora para 5 personas y 157 euros para unas 50 personas. Es una piscina de 14 metros con jardín con palmeras y cocoteros y una fantástica barbacoa. La villa se encuentra entre el Grao de Castellón y Benicasim. Entre los 'extras que entran' en las opciones encontramos baño, tumbonas, música y todo lo necesario para pasar un día de ensueño.

¿Cómo funciona?

Entra en Cocopool, su funcionamiento es sencillo y rápido:

Busca tu Ubicación: Ingresa la ciudad o zona en la que te encuentras o a la que planeas ir.

Ingresa la ciudad o zona en la que te encuentras o a la que planeas ir. Selecciona la Fecha: Escoge el día y la hora en que deseas disfrutar de la piscina.

Escoge el día y la hora en que deseas disfrutar de la piscina. Número de Personas: Indica cuántos amigos o familiares te acompañarán.

Indica cuántos amigos o familiares te acompañarán. Explora Opciones: La app te mostrará una lista de piscinas disponibles según tus criterios.

La app te mostrará una lista de piscinas disponibles según tus criterios. Una vez encuentres la piscina perfecta, ¡reserva y listo! Solo queda preparar el traje de baño y la crema solar.

¡Convierte tu oasis en un negocio!

Y si estás en el lado opuesto, si eres uno de los afortunados que tienen una piscina en casa y le quieres sacar un poco rédito, ¿por qué no alquilarla y ganar un poco de dinero extra? “El alquiler de espacios se ha convertido en el negocio del verano. De hecho, el mercado de alquiler de piscinas privadas es hoy por hoy una opción que crece cada vez más en toda España y es una tendencia que cada vez está llamando más la atención de propietarios y bañistas”, explica Gerard Xalabarde, CEO de Cocopool, la plataforma española con la que se pueden alquilar más de 250 piscinas.

“Aparte de ser un gran plan para pasar el verano y bastante económico para quienes deciden alquilar, la rentabilidad media de los propietarios es de 4.000 euros por alquilar su piscina en temporada de verano, llegando hasta los 10.000 euros en el caso de algunos propietarios” Gerard Xalabarde — CEO de Cocopool

Anfitriones y bañistas

El propietario o anfitrión de la piscina tan solo tiene que registrarse de forma totalmente gratuita, añadir las normas y establecer un precio. Los precios los fija cada propietario basándose en las características de su espacio y piscina, pero los hay desde los 30 euros por persona y día.

Posteriormente, los bañistas tan solo tienen que buscar el lugar, la fecha y poner el número de personas. A partir de ese momento, el anfitrión recibe la solicitud de reserva y puede aceptarla o rechazarla.

Un proceso sencillo que genera ingresos y, sobre todo, favorece la economía circular y el bienestar de propietarios y bañistas. “Cada vez que veía la piscina muerta de risa, porque no se utilizaba mucho, me daba pena y pensaba, a cuántas familias les gustaría aprovecharla. Ahora tengo la piscina llena de vida literalmente todos los fines de semana. Conozco gente nueva a la vez que es una fuente de ingresos”, señala Jean Philippe, propietario de una piscina en Cambrils.

Experiencias únicas, un verano diferente

Imagina celebrar tu cumpleaños en una piscina espectacular o simplemente disfrutar de una tarde soleada con tus seres queridos sin preocuparte por la privacidad. Esta opción te ofrece la oportunidad de vivir experiencias únicas, haciendo que cada día de verano sea especial y diferente.

Esto puede ser la solución perfecta para los calurosos días de verano, tanto para quienes buscan refrescarse como para quienes quieren rentabilizar su piscina, ya que ofrece una oportunidad de negocio atractiva para los propietarios de piscinas.