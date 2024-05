Veto al móvil en los IES: La mayoría del alumnado de Castellón se lo deja en casa

Lo último que hacen antes de entrar al instituto, y lo primero que hacen al salir. La fiebre por el móvil de los jóvenes y adolescentes de Castellón queda aparcada cada día, desde hace una semana, a las puertas de los institutos, cuando se cumple una semana de la puesta en marcha de la resolución que veta el uso de los teléfonos en los recintos escolares durante toda la jornada lectiva.

El estudiantado ha tomado nota y cada día son más los que prefieren dejarse el teléfono en casa, «para evitar tentaciones de sacarlo entre clases o en el patio, a escondidas», pero, sobre todo, «para evitar quedarse sin el teléfono», al estar bajo la amenaza de retirada y confiscación.

No sería el primero en requisarse, pero tampoco el último. Ayer mismo, en el IES Bovalar de Castelló tenían cuatro teléfonos del alumnado guardados bajo llave en secretaría.

«Los podrán recoger a la salida», explica Toni Solano, su director, que señala que «se ha notado, y mucho, que el estudiantado no lleva el móvil encima; y, en los casos en los que se les ha pillado, oponen menos resistencia que antes de la normativa, cuando ya estaba regulado».

Protocolo de dirección

Jorge Bellés, director del IES Politècnic, señalaba que «en la última semana se han detectado tres casos, en los que hacemos que el alumno apague el teléfono y se guarda en un sobre con su nombre, que recogen al salir; si se les requisan por la tarde, lo pueden recoger a mediodía de la siguiente jornada».

«Cada día»

Esto pasa «cada día», coinciden, explicando que «se ha mandado una notificación a las familias a través del Ítaca, y hay quien nos comenta que prefiere que su hijo se deje el móvil en casa, para usarlo fuera del centro, y evitar problemas».

En caso de necesitarse para una actividad interna, se avisa con anterioridad, o se usan los terminales digitales de los propios IES.

Menos móviles

Andreu Branchat, director del IES Leopoldo Querol de Vinaròs, y presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Castellón, asegura que «ha habido una reducción muy significativa del uso de los móviles en los centros de ESO, y la publicación y la publicidad de la nueva norma ha concienciado a la mayoría de familias de que el alumnado no necesita de sus smartphones en clase».

Branchat es claro, además, en que «la normativa ya existía, pero al ser una norma general, para todos igual, facilita su aplicación tanto con el alumnado como con las familias». Ahora, cada centro debe adaptar la resolución a su reglamento interno pese a estar en la recta final del curso.

El testimonio: «Salgo rápido por el móvil»

Dicen que no son dependientes del teléfono, pero no pueden vivir sin él. Carla Esteve cursa 4º de ESO en Castellón. Ella, como muchos estudiantes de Secundaria, FP o Bachiller pasa el día pegada al teléfono, hablando con sus compañeras, con su madre o viendo stories o TikTok. Hace una semana que no lo puede hacer en horario lectivo. «A las 14.000 salgo corriendo y enciendo el móvil; en clase, ni me lo pienso, porque no quiero que me lo requisen».

