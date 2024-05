Ser médico rural en Castellón: hablan los profesionales

La medicina rural. Esa gran desconocida. Para darla a conocer a las futuras generaciones de médicos el colegio oficial de Castellón organizó una jornada en la que varios médicos expusieron su experiencia, destacando algunas de las ventajas que representa esta profesión.

Cercanía y tiempo

Así, la vocal rural del colegio de médicos, Nuria Pascual, que antes de ejercer en la Plana Baixa fue médico rural en la zona de Toga, Torrechiva y Argelita, destacó que la medicina rural tiene algo que es bastante desconocido y ello puede hacer que la gente lo rechace a priori. «Hay una cercanía excepcional. Ello hace que tu labor sea tan gratificante... El trato tan humano y el tener menos pacientes en general comparado con zona urbana hace que tengas más tiempo. Y es ideal para hacer docencia en el entorno rural», aseveró Nuria Pascual, que actualmente es médica de los consultorios auxiliares de Almenara y Xilxes Playa Almenara.

Ver la evolución del paciente

«He conocido la medicina rural y es mucho más cercana. La prioridad es el paciente, que pone el 100% de su confianza en ti. Es bonito ver que allí, al ser menos población puedes ver su evolución mientras transcurre el tiempo; esto en sitios más grandes no pasa», explica Claudia Martí, de la Vall, que hizo formación en medicina rural y confiesa que le gustó mucho. "Me acuerdo hasta de los nombres de los pacientes, veía su patología, cómo mejoraban...", asevera, calificandola de muy personalizada. No obstante apunta que les encantaría que hubiera una mayor valoración a este tipo de medicina y se le tuviera «más en consideración y se expanda más la medicina rural».

Todos deberíamos pasar por allí

Martí ya es médico, al igual que Ester Pont, quien también pasó por la experiencia formativa en un centro rural: «La universidad nos hace un favor al obligarnos a pasar por Medicina de Familia, todos deberían pasar por allí». Valora que «te quedas con el nombre y la cara del paciente, y a lo mejor vas paseando por el pueblo y te alegras al encontrártelo y ver que esta bien. Eso en un hospital grande no lo ves». También insistió en dotar de más medios a los rurales, porque tener equipos como ecógrafos no sería necesario desplazarse a otra localidad.

Una peculiaridad de los centros rurales es que «haces de enfermera, de celadora, abres la puerta...», ejemplificaban.

Confianza del paciente en el médico

Por su parte, Elena Torán, vocal de médicos jóvenes, hizo rotatorio rural en Morella y destaca el hecho de «ver la confianza que los pacientes del mundo rural depositan en el médico de familia, que se ha perdido un poco en el medio urbano». Resalta la cercanía. Señala que «me sentí en casa desde el primer día» . De esta atención rural valora que se hace mucha promoción de la salud, atención domiciliaria, ecografías, dermatoscopias... Anima a los futuros residentes interesados en la medicina rural que se metan de verdad porque es importante estar bien formado, recordando que al estar más aislado (el hospital está a 45 minutos) en una urgencia depende todo más de ti. Pide más recursos, valorar a los médicos de lo rural. "Lo importante es que te guste lo que haces para poder formarte bien", concluye.

Coordinador

Asimismo, el coordinador del centro de salud de Morella, Nel.lo Monfort relata su experiencia de 18 años como médico rural en Els Ports. «Tenemos variedad de pacientes y patologías, atención de proximidad, muchas veces cuidamos a la misma comunidad de la que formamos parte», indica. "Somos super accesibles. Mucha gente habla de rollo de vivir y trabajar en el mismo sitio porque es cierto que te llaman al timbre", relata. Señala que en lo rural "tenemos sillas --para que el paciente se siente, que le escuchen, le exploren y le acompañen-- y tiempo", así como "un reconocimiento personal y profesional, porque mola que te digan que eres su médico".

Por allí han pasado muchos jóvenes médicos de distintas procedencias como Galicia, Euskadi, Baleares o la Comunitat y la experiencia ha supuesto un enriquecimiento mutuo.