La Diputación de Castellón da vía libre a las 300 obras que financiará el plan Impulsa

El pleno de la Diputación de Castellón ha aprobado un nuevo paso para la puesta en marcha de las actuaciones de su nuevo plan provincial de obras y servicios. Bautizado como Impulsa, esta iniciativa se desarrollará a lo largo del presente año y del siguiente, con una inversión de 31,72 millones de euros. El punto, aprobado por unanimidad, supone la aprobación provisional de las actuaciones solicitadas por los consistorios, mancomunidades y entidades locales menores.

El portavoz del equipo de gobierno provincial, Héctor Folgado, mencionó que se tramitan "576 expedientes, por los 340 de la anterior convocatoria", denominada entonces Plan Avanza. De todos estos expedientes, 300 corresponden a obras, mientras que el resto se refieren a la dotación económica para la realización de servicios.

"Menos burocracia"

Folgado comentó que Impulsa "pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos, con un plan que se adapte a las necesidades, y creo que los números lo respaldan", al asegurar que es "uno de los planes con más consenso de la historia, y con solo dos alegaciones". Además, expresó que para esta edición "hay más recursos, libertad y menos burocracia", para que los municipios "hagan todo lo que quieran".

Preocupación por la falta de secretarios

Uno de los puntos del orden del día fue una moción presentada por el grupo popular, en el que se solicita que se tomen medidas para que los municipios, especialmente los de menor tamaño, tengan garantizada la presencia de habilitados nacionales para contar con secretarios e interventores. La vicepresidenta de la Diputación, Ángeles Pallarés, expuso su visión como alcaldesa de Canet. "Tenemos que hacer malabares para cubrir plazas, porque estos habilitados no quieren ser secretarios de pueblo y prefieren estar en sitios con mayores medios". Incluso advirtió de que una provincia como Castellón, con la mayor parte de municipios de pequeño tamaño, "pierde oportunidades por no tener secretarios".

Una situación parecida a la que detalló la diputada del PSPV Ruth Sanz, concejala en Càlig. "Es un problema real", comentó, para añadir que en ese consistorio hubo un secretario "al que no llegaron a conocer los concejales y trabajadores del ayuntamiento, porque el mismo día que tomó posesión pidió una comisión de servicio". El voto fue aprobado con los votos a favor del PP, PSPV y Vox. Compromís se abstuvo y recordó que desde el Gobierno ya se ha indicado que no piensan descentralizar este apartado. La diputada valencianista María Fajardo cree que una gestión por parte de la Generalitat agilizaría la dotación de este personal cualificado.

Parany

La geometría variable hizo que PP y PSPV votaran a favor de una moción presentada por Vox, en la que se insta a la declaración del parany como bien de interés cultural inmaterial. Su diputado, Luciano Ferrer, defendió esta postura -y en valenciano- en una moción en la que se hace un repaso histórico por esta técnica de caza. María Fajardo (Compromís) justificó el voto en contra de su formación al considerar que a la gente "no se la puede engañar ni infantilizar: no se puede declarar bien de interés cultural una actividad cuya práctica no es legal".

Desde el PSPV, José Benlloch, explicó que se había incluido una enmienda de su grupo. "No tenemos ningún complejo en defender esta técnica, aunque en la enmienda dejamos claro que se tiene que ser respetuoso con la normativa vigente", comentó, al recordar que se quiere un parany "adaptado al siglo XXI", con la aplicación de "fórmulas para hacerlo legal", como el cesto malla.

Iván Sánchez, del PP, opinó que es "incomprensible que el parany pueda ser ilegal, porque representa a una tradición inmemorial", y acusó de su prohibición a los "ecologistas de salón" y al gobierno del Botànic en la Generalitat.

Bomberos

Por otro lado, el pleno ha aprobado una serie de puntos relacionados con el Consorcio Provincial de Bomberos, con la aprobación de la plantilla y los puestos de trabajo para el presente año y un par de expedientes de modificación presupuestaria.

Protesta de empleados del Consorcio de Bomberos. / Mediterráneo

Un grupo de personas aprovechó estos puntos para manifestar sus reivindicaciones sobre la carrera profesional, mediante la exhibición de carteles a modo de protesta.