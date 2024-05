Compromís denunciarà les "vergonyes de PP i Vox" en una vintena de municipis de Castelló

Compromís posarà sobre el mapa aquest dimarts, 28 de maig, les "vergonyes de PP i Vox" en complir-se un any de les eleccions municipals i autonòmiques amb una campanya que s'estendrà per més d'una vintena de municipis de la província de Castelló per a mostrar els "retrocessos" i "Incompliments" al llarg del territori.

Així ho van anunciar aquest dilluns el portaveu de la coalició a l'Ajuntament de Castelló, Ignasi Garcia, al costat del portaveu en la Diputació de Castelló, David Guardiola, i la diputada autonòmica Verònica Ruiz.

"Encetem una web, eixim al carrer i plantarem cara on faça falta per a dir clar a PP i Vox que no consentirem que continuem retrocedint", va valorar Ruiz, qui va enumerar l'afecció de les polítiques i les "retallades" de l'executiu autonòmic en educació, cultura, igualtat, prevenció d'incendis i es va referir a les polèmiques cinc lleis promogudes, que va qualificar de "despropòsit absolut".

Resistència municipalista

Guardiola, per part seua, va incidir en la falta de "resistència" des del municipalisme: "Veiem que PP i Vox a la Diputació i els ajuntaments en els quals governen no estan compensant eixes retallades", va plantejar, detallant les crítiques cap a la supressió o la retallada de fons per a infraestructures a Borriol, Benicarló o Betxí, la supressió de regidories d'Igualtat a Vinaròs o Borriana, la renúncia a 4 milions per a millorar habitatges a Almassorao la intenció de "eliminar la figura de Carles Santos" a Vinaròs.

També Garcia va abordar el cas concret de Castelló, concloent que "Begoña Carrasco, de la mà de la ultra dreta, ha aplicat un escandalós retorn al passat de retallades, censura i clientelisme". "Ha passat un any i el qualificatiu és que eixe suposat govern del canvi és el govern de la vergonya”, va sentenciar el portaveu municipal de la coalició valencianista.