Ok de les Corts a crear en el General de Castellón la unidad de reproducción asistida en 6 meses

El Grupo Parlamentario Popular ha dado su apoyo en les Corts a instar al Consell a crear la unidad de reproducción asistida del Hospital General de Castellón, aunque se ha dado de plazo seis meses para ello. El PP ha introducido así una enmienda a la proposición no de ley presentada por Compromís en les Corts para instar a la creación de este servicio. La iniciativa ha salido adelante por 11 votos a favor y 2 en contra, los de Vox.

En su intervención, la diputada de Compromís Mónica Álvaro ha denunciado que las castellonenses deben esperar 600 días para poder someterse a un tratamiento de reproducción asistida en la sanidad pública, cuando la media global es de un año. Y, además, deben desplazarse hasta València ya que en Castellón no existe dicha unidad, lo que implica para las personas del norte de la provincia realizar un trayecto de 148 kilómetros. Señaló que hay 137 mujeres castellonenses esperando.

Puso en valor que mientras en Madrid con 6,6 millones de habitantes 8 hospitales prestan estos tratamientos, en la Comunitat, con 5 millones, solo hay 4. En el Hospital General de Alicante, la espera se sitúa en 480 días.

Recordó que los problemas de infertilidad afectan a entre un 15% y un 20% de las parejas, que es un negocio que va en aumento y lamentó que la sanidad pública no dé solución al problema, siendo las de Castellón las que peor lo pasan.

Proposición del 2021

En la moción de Compromís se recuerda que en una proposición no de ley aprobada en Corts el 22 de marzo de 2021, el gobierno valenciano se comprometía a la creación de una unidad de fecundación in vitro en Castellón. Señala que en enero del 2023 el Hospital General de Castellón pedía y articulaba los mecanismos para la creación de una plaza de técnico en análisis clínico especializado en embriología y genética necesaria para la unidad, al tiempo que se articulaba y preparaba el espacio físico para albergarla.

Álvaro reprochó que en un año se haya visto ningún movimiento en la creación de la unidad y, lo que es peor, en el plan funcional presentado el 30 de abril no aparece.

Primeros pasos

Desde el PP la diputada Adoración Llop se aseguró que se han dado los primeros pasos para la creación de una unidad que permitirá incrementar los recursos de la Comunitat, facilitará que los castellonenses puedan tratarse en su propio hospital y bajar las listas de espera. Por ello se mostró a favor de que se esté operativa lo más pronto posible. No obstante, recordó que la iniciativa empezó a plantearse siete años después del Gobierno del Botànic que no fue hasta abril del 2023, un mes antes de elecciones, cuando se anunció que se pondría en marcha, después de escritos presentados por el CSIF en enero del 2023 pidiendo que se pusiera fecha y peticiones del Síndic de Greuges

PSPV, temor a la privatización

Por su parte, el diputado socialista Rafa Simó apoyó el acuerdo si se traduce en hechos. «Fue el anterior Gobierno en el 2023 el que sacó la plaza de biólogo molecular y genetista para poder montar el laboratorio y posterior añadir el resto de plazas», aseguró , lamentando que no hay presupuesto ni programa ni plan. Desde el hospital General de Castellón han señalado este lunes que la plaza se encuentra en tramitación.

Señaló que les preocupa que la solución sea la privatización. «Esperemos que no sea un despeje de balón la enmienda del PP, pero vamos a votar a favor porque es un servicio necesario porque la realidad social obliga a muchas familias no solo a desplazarse a la pública a Valencia sino también a la privada porque el tiempo es algo que no se puede comprar o pagar», indicó. Simó también afeó que las agrupaciones sanitarias interdepartamentales no funcionan, con expedientes del Comarcal de Vinaròs y del Hospital Provincial de Castellón siendo trasladados a Valencia.

Vox vota en contra

Por su parte Vox votó en contra argumentando que no están a favor de que la pública asuma este tipo de tratamientos ajenos a la salusd y que la reproducción asistida planea conflictos de diversa índole.

