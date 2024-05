La continuidad del Imserso en Castellón vuelve a estar en la cuerda floja

Las peticiones de los empresarios hoteleros han sido desoídas una vez más y las vacaciones sociales del Imserso siguen sin abordar los cambios que solicita el sector turístico de Castellón. Ni habrá un cambio de gestión desde el Ministerio de Derechos Sociales al de Industria y Turismo ni se pondrá en marcha una nueva licitación para la próxima temporada. Para el 2024-2025, el Gobierno se limita a prorrogar el actual contrato, por lo que los hoteles volverán a perder dinero. Así que todo sigue igual, con lo que la participación de los establecimientos de la provincia vuelve a estar en peligro.

El presidente de la patronal Hosbec en la provincia, Javier Gallego, expresa el malestar de estos empresarios. «Es desmoralizante la actitud del ministerio, que no entiende que los hoteles perdemos dinero y que cree que nuestras peticiones van en la línea de hacernos millonarios a su costa», afirma. Por eso, «en mi propia empresa y en las demás que siguen ofreciendo Imserso, será el momento de hacer análisis» y evaluar si merece la pena continuar. Algo que tiene un efecto dominó. «Si no se ofrecen estas vacaciones sociales, hay hoteles que abrirán solo del 1 de junio al 12 de octubre, y la capacidad de plazas hoteleras se quedará en solo el 25% la mayor parte del año porque muchos negocios no podrán abrir», con el consiguiente efecto en empleos directos del sector y en la actividad de la oferta complementaria.

Esperan concreción

Desde Ashotur, su vicepresidente, Luis Martí, menciona que está a la espera de que se conozcan todos los detalles de la decisión de Derechos Sociales. «Han dado a conocer que van a mejorar el programa sin sacar uno nuevo, pero no hay concreción», apunta. Según la información de Europa Press, la intención es «el compromiso de mejorar algunas condiciones que no se han cumplido este año», citando fuentes del mismo Imserso, si bien parece que estas mejoras no se corresponden al precio que percibirán los hoteleros, que es inferior a los costes de los servicios que están obligados a ofrecer y que, además, son el origen de las quejas de los usuarios.

Desestacionalización

El Imserso supone una herramienta de desestacionalización, algo relevante en la costa de Castellón. Mientras el resto de destino de provincias de la Comunitat han experimentado un aumento de plazas disponibles y visitantes en invierno en los últimos años, Castellón se queda atrás.

El Consell ofrecerá un 'Bono Viaje' de mayores

Para evitar el acortamiento de las campañas turísticas y dar alas a la desestacionalización, desde la Conselleria de Turismo se trabaja en la creación de un plan complementario al Imserso. El departamento comandado por Nuria Montes prepara un nuevo bono destinado a incentivar la llegada de personas mayores, a modo de complemento del plan de vacaciones sociales estatal. Un producto que, además, no sufrirá el problema de precios bajos que afecta al plan estatal. El proyecto se encuentra «en una fase muy avanzada» y se espera que pronto se den a conocer los detalles, con el objetivo que comiencen a partir del mes de septiembre.

Desde las asociaciones empresariales de Castellón se encuentran a la espera de saber las características de este incentivo. «A priori, parece interesante, pero hay que saber la concreción», comenta Luis Martí, desde Ashotur.

Por parte de Hosbec, Javier Gallego afirma que será «un estímulo, pero no podrá tener el impacto del Imserso». Entre otras razones, porque los participantes serán solo habitantes de la Comunitat. Castellón ya cuenta con otro plan para mayores, que es el Castellón Sénior de la Diputación provincial.

Suscríbete para seguir leyendo