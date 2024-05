El PP de Castelló anuncia un front amb els municipis per la cogeneració ceràmica

La presidenta provincial del Partit Popular a la província de Castelló, Marta Barrachina, exigirà «al Govern de Pedro Sánchez la urgent arribada de les ajudes a la cogeneració per a evitar la fallida d'un sector vertebral per a la província». Va afirmar que la formació d'un «front comú a la província» per a liderar esta demanda als ajuntaments ceràmics que conformen el territori. «Ho farem de la mà de cada municipi i amb l'altaveu de la Diputació», va afegir, en comentar que en el conjunt d'Espanya es deuen «cinquanta milions a la cogeneració i provoquen que hui hi haja plantes parades perquè han esgotat la seua vida útil.

Petició de nou marc jurídic

A este castic se suma el bloqueig a instal·lar nous sistemes perquè no hi ha marc jurídic que permeta emprendre inversions en matèria de renovació tecnològica».

La presidenta del PP de Castelló va comentar que el president del Govern «es va comprometre amb la ceràmica a aprovar ajudes i hui no sols no han arribat els fons màxims que va establir la UE sinó que a més retarden la seua concessió» i va comentar que esta «desídia ens fa perdre competitivitat i ocupacions».