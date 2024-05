Compromís proposa una llei europea que limite el preu de l’habitatge

El candidat de Compromís-Sumar al Parlament Europeu, Vicent Marzà, ha reivindicat l’accés a una vivenda digna i el control dels preus «desbocats» de l'habitatge, que «obliguen a veïns i veïnes a viure situacions complicades», declara el candidat de la formació valencianista en coalició amb Sumar.

Marzà ha exemplificat la problemàtica amb les més de 1.000 denuncies ciutadanes que la coalició ha presentat d’apartaments il·legals que existeixen, i que assegura: «Anem a seguir denunciant aquestes situacions». A més, ha destacat que «és necessari que a la ciutat de Castelló, i en altres poblacions de les comarques castellonenques es declaren zones tensionades per a limitar els preus del lloguer, i crear plans específics d’inspeccions d’apartaments, i sobretot, fixar un màxim de preu de lloguer de vivendes».

L'emergència social que suposa l'accés a l'habitatge, especialment en les persones joves, és una de les seues preocupacions principals: «Tenen pràcticament impossible accedir a un pis, més encara amb la precarietat laboral que pateixen, i el conjunt de la població veu com cada volta han d’esforçar-se més per a pagar lloguers i hipoteques», declara.

Per això, el candidat per Compromís-Sumar ha anunciat que «una de les nostres prioritats serà reclamar una llei europea que limite el preu de l’habitatge». Més concretament: «Una normativa obligatòria per a tots els països de la Unió Europea que lluite contra la gentrificació i la turistificació massiva, que mobilitze llars buides, que regule les obligacions de manteniment i rehabilitació per part dels propietaris d’habitatge i lluite contra l’especulació immobiliària».

«Es tracta de poder afrontar esta emergència social a nivell europeu amb tota la contundència, i sols ho podrem fer estant presents en Europa, i lluitar per totes les persones, per aquelles que el mercat de l’habitatge ha deixat a un costat perquè no es poden permetre una vivenda per a la seua família», ha finalitzat Marzà.