El paisaje urbano se llena de pictogramas para salvar vidas

Una farmacia de Vila-real luce en su fachada un cartel plastificado con varios dibujos a color y su correspondiente rótulo. Transmite una información fácil y visual que brinda luz a las personas con dificultades de comunicación y les permite comprender que allí pueden comprar su medicación. Pueden ser niños o adultos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), con diversidad funcional, traumatismos, degeneración cognitiva o desconocimiento del idioma.

Paso de peatones con pictogramas en Onda. / Mediterráneo

En localidades como Onda o Almassora un paso de peatones incorpora una secuencia de símbolos -basada en el lenguaje de descarga gratuita y uso generalizado en toda España del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación (RASAAC)-. Evita que un niño con problemas cognitivos cruce la calle sin mirar. Salva vidas.

Son pictogramas. Su uso es inclusivo y llevan hace años en la sociedad -de hecho, la Vall d’Uixó en 2015 ya empleó esta cartelería- pero ahora se nota un boom de su presencia en todo tio de iniciativas. En la Mancomunidad del Alto Palancia presentaron hace un mes versión con pictogramas, por primera vez, de su guía de ocio comarcal, que de otro modo no sería accesible para ciertos jóvenes. Castelló trabaja en el diseño de una cartelería primeroen edificios municipales, y luego en gremios y comercios.

Referencias en la televisión

Sonia Alcón, de Apnac. / Mediterráneo

«¿Quién no conoce del TEA a través de algún familiar o amigo? Series de televisión como The Good Doctor han contribuido a darlo a conocer», explica Sonia Alcón, psicóloga de la Asociación de padres de personas con autismo en Castellón (Apnac). En el ámbito sanitario ve crucial los pictos para aliviar el estrés de pacientes con TEA y ayudarles a entender la situación por la que van a pasar (análisis, dentista, etc.). «Se nota el uso progresivos en comercios, museos. Poco a poco se nota que hay más concienciación», detalla.

A título particular, avanza que han solicitado que en Castelló, en el entorno de Gran vía -donde tienen la residencia (además del centro de día y unidad de respiro TEA)-, instalen en los semáforos cronos de tiempo de espera, «para que nuestros chicos entiendan que es peligroso y tienen que esperar a cruzar y cuánto les queda».

Una joven de Artana crea la ‘app’ Picto Connection

Mertixell Molina. / Mediterráneo

Imparte prestigiosas charlas Tedx y es jefa de ventas de PrimeTag, empresa de software y márketing de influencers. Natural de Artana, Meritxell Molina (32 años) llenó páginas en los periódicos hace más de una década, cuando estudiaba 4ª del Grado de Educación Primaria en la VIU y desarrolló una innovadora app, Picto Connection, destinada a ayudar a comunicarse a niños y adultos con autismo. Logró premios y el respaldo de la Fundación Telefónica. «Es una pena pero el proyecto se paralizó porque a nivel de tecnología requería mucha inversión y mantenimiento. Son sectores que lamentablemente si no es una asociación con recursos privados es imposible. Llegamos a crear una empresa e intentamos comercializarlo en Amsterdam, pues allí la sanidad es privada. Pero no puedo ser. Se me ocurrió por mi tío. Tenía esquizofrenia y, a sus 70 años, los pictos le ayudaron a comunicarse, lo cual no era posible ni oral ni por escrito en tablet o móvil. El uso de imágenes para expresarse era adecuado y sencillo para cualquier edad», rememora.

Más de 40 comercios adheridos

Celia González, de Vilatea. / Mediterráneo

Celia González es madre de un niño con TEA y a su vez presidenta de Vilatea, creada en Vila-real en marzo, con 30 familias asociadas. La asociación, en su Instagram, da cuenta del enorme seguimiento de la campaña en colaboración con Confecomerç, facilitando pictogramas que ya lucen en academias de idiomas, gimnasios, talleres, ortopedia, tiendas de dulces, panaderías, peluquerías, etc. «Son imágenes muy sencillas que explican conceptos, ideas o elementos. En el día a día los usamos todos: en aeropuertos, señales de tráfico, etc. Pero en la comunidad autista hay quien no puede comunicarse de otro modo; o sí, pero le refuerza y le ayuda a comprender situaciones de su entorno y anticiparse. Ya se han adherido más de 40 establecimientos y nos lo piden asociaciones de vecinos, etc.», cita.

Taller con pictos. / Mediterráneo

Un colegio completo con pictos

Farmacia con pictograma. / Mediterráneo

Colegios como el Pío XII de Vila-real son un modelo, pues están totalmente pictografiados. «Se han encargado ellos mismos: desde la conserjería a la secretaría, dirección; las aulas con dibujo y foto del profesor; o en el baño, una secuencia que facilita el paso a paso para los más pequeños que aún están aprendiendo», cuenta. Y es que «para un autista tareas tan habituales como sacar dinero de un cajero puede ser una dificultad y les facilita tener esa pequeña guía. Salvando las distancias, es como quien intenta montar un mueble con instrucciones en otro idioma pero, si lleva dibujos, es más fácil».

Horario semanal con pictos. / Mediterráneo

En el universo doméstico de los niños y niñas con TEA el uso de pictos es habitual «en el típico horario semanal o en las rutinas del día, pues ayuda a interiorizarlas», comenta Celia, sobre su pequeño. «Las secuencias de dibujos facilitan adquirir hábitos. Yo tengo uno para mi hijo, con pictos y pestañas, y lo voy modificando: si toca terapia, excursión, etc. Le facilita comprender el paso del tiempo. Cuando él no tenía comunicación oral he llegado a tener en la nevera un pictograma con todas sus opciones de merienda», dice.

Bus y urgencias del hospital

En el Hospital General de Castelló ya emplean estas guías. / Mediterráneo

El mundo puede ser aún más inclusivo. Y en esto Vilatea tiene más planes. «Hemos pedido pictos en pasos de peatones y en paradas de autobús: llamo al bus, espero a que pare, pago, me siento y cuando quiero pido mi parada y me levanto», adelanta. Precisamente, los agentes municipales han elaborado una guía de auxilio de pictos que llevan encima ante emergencias o accidentes. Es otro modo de comunicarse con personas con problemas en ese momento para hablar. «En mi coche llevo una pegatina y una funda en el cinturón que indica que mi hijo es autista y puede no responder o no tener noción de peligro en un accidente», añade. Vilatea está en contacto con Pediatría del Hospital la Plana para diseñar pictos que faciliten las pruebas a niños autistas y les gustaría ampliarlo a centros de salud. En el Hospital General de Castelló ya lo usan en consultas de Neuropediatría y pronto en Urgencias.

De ferias y cabalgatas a la hora silenciosa del súper Las ciudades de Castellón buscan herramientas para ser cada vez más inclusivas, y además del reinado al alza de los pictogramas en los barrios de las poblaciones, se vienen notando pequeños cambios, por ejemplo, en relación a la población con algún tipo de discapacidad. Desde la asociación de Castellón Apnac, la psicóloga Sonia Alcón apunta que «las ferias de atracciones tienen días especiales sin sonidos para evitar el estrés de los menores con TEA y proporcionarles un mayor disfrute; o tramos de la cabalgata de Reyes con luz y color pero sin música ambiente, pensando en quienes tienen sensibilidad al ruido; o el Cartero Real; o los supermercados en los que durante unas horas no ponen música». En Castellón un ejemplo es Carrefour. Fuentes de la compañía lo explican: «La hora silenciosa se desarrolla todos los días, entre las 14.30 y las 16.30 horas y se realiza tanto en hipermercados como en supermercados Carrefour Market. En ese tramo horario se reduce la intensidad lumínica y sonora, lo que implica una intervención en la iluminación general del centro y los sistemas de comunicación visual y auditiva. Se desconecta el hilo musical y salvo para comunicaciones de emergencia, se evitan los mensajes de megafonía. También -aseguran-, se disminuye el sonido de las cajas o se aplazan ciertas tareas consideradas sensibles desde el punto de vista sensorial».

