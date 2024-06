El Concurs de Regeneració Urbana de la Diputació de Castelló afronta la seua recta final

El Concurs de Regeneració Urbana (CRU) de la Diputació Provincial de Castelló aconseguix una fita històrica en la seua sèptima edició, amb la presentació de 46 projectes per part de 44 municipis. Este rècord de participació reflectix el creixent interés per revitalitzar espais degradats utilitzant productes ceràmics, un objectiu central del certamen.

Dels municipis participants, 19 van rebre propostes finals per a la seua avaluació, destacant localitats com Alcúdia de Veo, Almassora, Aín, Benassal, Betxí, Cirat, Cortes de Arenoso, Eslida, Geldo, l'Alcora, Moncofa, Montanejos, Morella, Nules, Ribesalbes, Tales, Torreblanca, Vila-real i Vinaròs. Totes estes localitats estan ara a l'espera de conéixer si els seus projectes seran els seleccionats per a dur a terme l'«anhelada» regeneració urbana.

El jurat, presidit per l'arquitecta Eva Álvarez, va començar les deliberacions destacant l'alta qualitat i la diversitat dels projectes presentats, alguna cosa que Vicente Pallarés, diputat de Promoció Econòmica, va valorar de manera positiva fruit del gran interés demostrat pels municipis. Pallarés va afirmar que «el nombre elevat de propostes rebudes posa de manifest l'interés dels municipis per regenerar els seus espais amb l'ús de la ceràmica i també el compromís d'este equip de govern amb la promoció del producte ceràmic».

Recta final del certamen

A mesura que el concurs entra en la seua fase final, el jurat es prepara per a seleccionar als dos projectes guanyadors, els quals seran premiats per la seua qualitat arquitectònica, adequació als fins, condicions d'utilitat, accessibilitat i sostenibilitat, utilitzant la ceràmica com a material principal. A més, es podran atorgar fins a set mencions addicionals per a reconéixer l'excel·lència d'altres projectes, tant de professionals titulats com d'estudiants d'arquitectura i enginyeria.

Cal destacar que la regeneració urbana que estos projectes prometen no sols millorarà les àrees degradades, sinó que també transformarà estos espais en entorns més habitables, accessibles i respectuosos amb el medi ambient, millorant així la qualitat de vida dels seus habitants