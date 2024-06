Las reservas «a buen ritmo» auguran otro verano con alta ocupación turística en Castellón

Según datos de la agencia Destinia, las reservas para viajar a España este verano han aumentado un 54% en comparación con el mismo periodo del 2023: un 77% más de demanda nacional, y un 23% de extranjera. ¿Y en Castellón? A poco menos de un mes para el arranque de la campaña estival -con su fin de semana álgido del 22 y 23 de junio, tras finalizar el 21 el curso escolar y con la fiesta de Sant Joan el lunes 24-, los empresarios de la provincia registran un ritmo similar de reservas y son optimistas en cuanto a que el verano de este 2024 será de alta ocupación, como el precedente. Los cámpings incluso registran un ritmo de reservas superior, entre un 5 y un 7%, que el año pasado por estas mismas fechas, en especial, en los de playa (Benicàssim, Peñíscola, etc.) pero también con un positivo comportamiento de la demanda en el interior, desde Bejís a Navajas, etc. El presidente de la Federación de Cámpings de Castellón, Christophe J. Delaitre, resalta la altísima demanda por ser un modo de ocio «de moda», que pide lo que busca la sociedad: aire libre y respeto al medio ambiente. Con todo, con el alza generalizada de costes (en personal, energía y químicos para limpieza de piscinas, etc.), el precio se ha repercutido en parte en las tarifas y, aunque esto no es un freno para viajar, considera que «ya el verano pasado se limitó el gasto extra en restauración, helados, ocio...y podría ser que se repetiera esta tendencia. Veremos».

Turismo activo en el interior de Castellón. / Ortí

Una habitación de hotel

En el verano del 2023, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tarifa media diaria de una habitación de hotel en Castellón provincia era de 83 euros en junio, 106 en julio y 124 en agosto. A falta de los datos oficiales más adelante, en este 2024 las webs muestran precios variopintos, pero analizando Peñíscola, por ejemplo, se encuentran hoteles a 127 euros la noche en junio, 170 en julio y 198 en agosto. Bastante más. El último dato oficial es de abril: 54 euros.

El clima y la nómina

La gerente del Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Virginia Ochoa, detalló el buen comportamiento «ya en junio, cuando se prevé alcanzar un 85% la ocupación, similar a la del 2023, que ya fue buena, una vez finalicen los colegios (viernes, 21 de junio)». En vistas a julio y agosto el ritmo «aún es lento pero se activará con la demanda de última hora. El clima, la espera al cobro de la nómina, etc. hace que las reservas se produzcan más tarde», añadió. Asimismo, Ochoa reflexionó: «Los costes salariales y de materia prima de alimentación se han incrementado y los empresarios turísticos están haciendo un gran esfuerzo para salir al mercado con precios competitivos sin descuidar el mantenimiento de las infraestructuras y la calidad de los servicios que ofrecen».

Los eventos que se organizan, en costa e interior, también ejercen de gancho. «Cualquier actividad lúdica y de ocio -como los festivales de música o el Sexenni este año en Morella- es bienvenida siempre por los turistas y los fideliza a nuestro destino», valoró.

Hasta un 90% de previsión para agosto

Hotel Magic, en Orpesa. / Mediterráneo

El vicepresidente ejecutivo de la patronal turística y hostelera Ashotur, Luis Martí, reafirmó que «las reservas de turistas en Castellón van a buen ritmo, similar al año pasado, no se han adelantado más». Cuanto más, es optimista y espera una ocupación en Castellón del 75%-85%-90% (junio/julio/agosto). El presidente en Castellón de la asociación hotelera Hosbec, Javier Gallego, compartió que «el nivel de reservas y la previsión de ocupación vuelve a ser la misma.»

En verano el cliente nacional es un 80% y las rutas aéreas, por ahora, «todavía no se notan mucho -agregó Gallego-. La inglesa se mueve fundamentalmente con viajeros de las colonias de residentes de Castellón, Tarragona y Valencia. El efecto Magic World -la nueva Marina d’Or, en Orpesa- en mercados internacionales, como de los turoperadores británicos, es posible que se note más adelante».

Julio y agosto, más lentos

Otro subsector turístico muy en boga, los apartamentos, presenta cifras positivas. Como ejemplo, Juan Antonio Beltrán, de Fincas Altubel (Peñíscola) subraya que presentan «una cifra de solicitud de reservas muy similar a las del año pasado, con un volumen bastante alto para junio. Julio y agosto avanzan a un ritmo un poco más lento, pero esperamos poder llenar para entonces y alcanzar niveles similares a temporadas pasadas y superar en global el 95% de ocupación en los meses estivales (de junio a septiembre)». «El gasto medio es un 3% aproximadamente superior a otros veranos», explica Beltrán. En su caso, el turista que se hospeda en verano en apartamentos muy buscados, lo hace por siete noches. «Fuera de temporada nuestra estancia mínima se reduce a 3 noches, pero la media está en unas 5. La procedencia es la habitual: Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra, Madrid…», remarcó.

El aeropuerto de Castellón suma cada año nuevos vuelos. / MEDITERRÁNEO

¿Tienen impacto las rutas aéreas? Pues un verano más, en opinión de Beltrán, «influyen tímidamente; pero lo que sí se nota es la mejora de comunicaciones con el norte gracias a las inversiones en la N-232 que han suprimido 2 puertos de montaña. Se nota en estancias cortas, de fin de semana».

Morella, llena en agosto

Desde Cases de Morella dieron parte del «lleno total en Morella y alrededores para las fiestas del Sexenni (del 17 al 27 de agosto). Un 99% es de procedencia nacional, principalmente el 80% son valencianos y catalanes. Las reservas para esos días ya se arrastran desde principios de año. Julio sí que está más tranquilo en cuanto a llamadas para reservar, pero es la línea de otros veranos Otro evento que genera demanda de alojamiento es l’Aplec dels Ports. Ahora la ocupación es del 15% en julio y 60% en agosto. Un problema a lidiar será la falta de personal en hostelería». Informa: Javier Ortí.

Una familia española, con 5 noches y pensión completa

Dos turistas extranjeras, en una terraza de Peñíscola. / Mediterráneo

La mayoría de turistas que pasarán sus vacaciones este verano en Castellón vienen con pensión completa, sobre todo en el caso de las familias con niños. Las parejas optan más por la media pensión. Así se desprende del análisis del Patronato Provincial de Castellón respecto a sus previsiones para esta campaña estival 2024. La estancia media se sitúa entre 4 y 5 noches. Y el perfil es principalmente español, procedente de aquellos mercados que se sitúan a menos de 7 horas de desplazamiento por carretera.

En cuanto a extranjeros, el principal emisor internacional es Francia, por su proximidad a nuestro destino. El incremento de conexiones aéreas se ha notado en un aumento de visitantes internacionales, especialmente holandeses y alemanes, fuera del verano.

Ashotur certificó que el 80% de las reservas estivales corresponden a españoles, con un gasto similar a la temporada anterior y 4 noches. Desde Hosbec añadieron que «el cliente nacional quiere tener la máxima seguridad y un gasto definido desde el principio, por lo que siempre busca una pensión completa o todo incluido. Quienes contratan media pensión o habitación con desayuno son muy tangenciales». En cuanto a la estancia media, consideraron que «en junio la estancia promedio es más corta: entre 3 y 4 días. Pero en general en verano, lo normal son de 3 a 5 días y en ciertos casos se está alargando a 6, pero nunca más de 7».

El delegado de Hosbec, Javier Gallego, detalló que «en cuanto a la procedencia de los turistas el mercado español sigue siendo mayoritario, siempre de las mismas zonas: zona centro como Madrid, Toledo o Albacete; Aragón, algo de Cataluña, País Vasco y Rioja». «No se ha notado incremento de Andalucía o Galicia; pero sí desde la pandemia a la actualidad se ha notado la llegada de más turistas de la propia Comunitat Valenciana, de Valencia pero sobre todo, cada vez más, de Alicante», manifestó Gallego.

