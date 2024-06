Las carreras con más salidas de la UJI... y las más demandadas

Un total de 2.795 estudiantes realizarán entre este martes y el jueves día 6 la selectividad en la Universitat Jaume I de Castellón. Muchos afrontan con nervios esta prueba. Aunque la gran mayoría de los aspirantes suele aprobar esta prueba (el junio pasado lo hizo el 98,68% de los presentados), de sus resultados depende la nota de acceso a la Universidad. La mayoría de alumnos (62%) sabe ya qué grado elegir, un 25% duda entre varios, y un 13% no tiene idea de lo que quiere estudiar, según refleja un estudio de la consultora Círculo Formación al término del Salón de Orientación Universitaria Unitour entre los estudiantes de Bachillerato de Castellón. Aunque la vocación es el principal factor de decisión, un 13% se fijará en las salidas profesionales.

Carreras con más inserción laboral

Medicina, Informática y algunas ingenierías se sitúan a la cabeza como las titulaciones con mayor porcentaje de inserción profesional y mejores sueldos en la Universidad Jaume I, según se desprende de un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Así, a cuatro años de la graduación, Medicina encabeza el ranking de las titulaciones con mayor porcentaje de ocupados (96,5%) y también con el sueldo medio más elevado (40.016 euros). En inserción le sigue Informática (92,6%), el grado en Finanzas (91,5%) e Ingeniería en Diseño Industrial (90,6%).

Por lo que respecta a los mejor pagados, tras Medicina, los sueldos más elevados se cobran en Enfermería (32.905 euros y 80% de empleo), Ingeniería Mecánica (31.128 euros y 87,2%) e Informática (31.040 euros). No obstante la alta empleabilidad de finanzas, sus sueldos son algo más bajos (25.137 euros). El informe no obstante no incluye todas las titulaciones de la UJI, por ejemplo las más nuevas.

Notas de corte más altas

Por lo que respecta a las notas de corte, las más altas fueron (junio del 2023) Medicina (13,27), Biología y Bioquímica Molecular (12,467), Enfermería (12,178), el Doble Grado en Administración de Empresas y Derecho ( 11,506) y Matemática Computacional con 11,078. También superaron el 10 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (10,550), Química (10,261), Traducción e interpretación (10,22) y Psicología (10,089).

Titulaciones más solicitadas

Las titulaciones más solicitadas en la UJI en primera opción el pasado curso fueron Medicina (350 instancias), Enfermería (336), Psicología (277), Maestro de Primaria (239), Maestro en Infantil (176) y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (169). Así se desprende del informe de preinscripción de la Conselleria de Educación.

Carreras menos solicitadas

Por lo que respecta a las que obtuvieron menos solicitudes fueron Humanidades: Estudios Interculturales (8 en primera opción), el Grado en Ingeniería Química (20), Matemática Computacional (21), Gestión y Administración Pública (24) y Turismo (25).

En la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat las carreras con mayor nota de corte fueron el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas de la Politècnica de València (13,635) (UPV) y el doble grado de Física y Matemáticas de la Universitat de València (UV) (13,543), le siguió el grado de Medicina por la Universitat de València (13,436), Ingeniería Aeroespacial por la UPV (13,354) e Ingeniería Aeronáutica por la UPV (13,349). El grado de Medicina de la UJI ocupó el puesto nueve en el ranking de carreras con mayor nota de corte.

Más vacantes

Las carreras con más vacantes fueron el grado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad de Alicante, con 52% de vacantes; seguido del Grado en Humanidades y Estudios Interculturales de la Universitat Jaume I (46%), Traducción e Interpretación por la Universidad de Alicante (26%), Geografía y Medio Ambiente por la Universitat de València (18,75%) y Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante (12%).

Sesgo de género

Las titulaciones con solicitudes mayoritarias de hombres fueron el grado en Geografía y Medio Ambiente de la UV (93,3%), Ingeniería Mecánica por la UJI (93,15%), Ingeniería de Montes por la UPV (93,21%), Ingeniería en Telecomunicación de la UPV (90,91%) e Ingeniería en Geomática y Geoinformación (88,89%).

En el caso de las mujeres, el mayor porcentaje se dio en el Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales (100%) por la Miguel Hernández de Elche, Logopedia por la UV (95,59%), Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la UPV (92,65%), Maestro en Infantil por la Universidad de Alicante (92,37%) y Maestro en Infantil por la UV (92,19%).

Calendario

Este curso las pruebas de acceso a la Universidad tendrán los días 4, 5 y 6 junio del 2024 en la Universitat Jaume I, las notas se darán a conocer el 14 junio a partir de las 13h. La preinscripción para los grados se hará del 17 de junio al 5 de julio a las 14 horas. Los resultados de la admisión de divulgarán el 12 julio a partir de las 13 horas. Mientras, la matrícula no presencial de nuevo acceso está prevista los días 15, 16 y 17 julio hasta las 14 horas, según día y hora asignado.

Oferta de plazas

La UJI oferta 2.908 plazas de primer curso para el 24/25, en comparación con el presente ejercicio, supone una reducción de 60 puestos. Y es que según la UJI ha habido una reorganización de la oferta para adaptarla a la demanda. De este modo, el número de líneas se adaptan a los recursos de la Universidad y personal docente e investigador, ya que la actual situación financiera también condiciona el gasto.

