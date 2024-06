Los consejos de una alumna '10' de Castellón para selectividad

Fue la alumna de Castellón con la mejor nota de acceso a la universidad (NAU) del pasado curso, con un 9,836, junto con Ana Pérez Herrero, del IES Alto Palancia de Segorbe, que sacó la mejor nota de la Ebau, con un 9,75. Inés Balaguer Contelles ya exestudiante del colegio Torrenova de Betxí, vive ahora en Madrid, donde está ahora de exámenes de su primer año del doble grado de Derecho y Economía en la Universidad Carlos III.

Al acabar los exámenes no lo tenía claro al 100%. Solo que quería probar con un doble grado de Derecho y algo más. Finalmente, sumó Economía. Y sabía que podría entrar dónde quisiera y en el grado que quisiera, aunque con una alta competitividad.

"La experiencia universitaria me está encantando. De este primer curso me quedo con lo mucho que he aprendido y con mis compañeros de clase. Son todos realmente excepcionales y es un verdadero privilegio compartir pupitre con gente tan brillante", cuenta a Mediterráneo.

"No se acaba el mundo"

A los que se enfrentan esta semana a la selectividad, les dice, alto y claro, que "la vida no empieza ni acaba con estos exámenes".

"Una vez acabas selectividad, te das cuenta de que bachillerato es mucho más que dos cursos de preparación para la Ebau. Son los años en los que haces amistades que durarán para siempre, en los que te conoces mejor a ti mismo y en los que aprendes lecciones que guiarán el resto de tu vida. Los aprendizajes más importantes de bachillerato no son temario de selectividad", señala Inés, que sigue con su brillante currículo en el campus madrileño.

Los consejos prácticos

"Ahora bien, algunos consejos prácticos que siempre vienen bien", señala la joven. "No perdáis de vista el DNI ni las etiquetas, leed bien las preguntas del examen y dejad para el final lo que no sepáis contestar".

"Son exámenes muy exigentes, por lo que dormir y comer bien es también fundamental", aconseja.

"Habiendo dicho esto, muchísima suerte a todos los alumnos que empiezan selectividad mañana. En especial, mucha suerte a las alumnas de segundo de bachillerato de Torrenova y a mi hermano, José Balaguer, que es todo lo que algún día aspiro a ser", apostilla.

