Diputació i UJI impulsen la competitivitat i el creixement empresarial a Castelló

La Diputació de Castelló i l’Espaitec, el parc científic i tecnològic de l’UJI, impulsen la competitivitat i el creixement empresarial de la província amb la presentació ahir d’una nova edició de Castellón Global Program.

Enguany, la 12ª convocatòria de la iniciativa escollirà a nou empreses castellonenques per a potenciar-les amb assessorament personalitzat i formació, tot i que la intenció és ampliar el nombre de companyies a una dotzena a les pròximes edicions.

Tres pilars del programa

El diputat de Promoció Econòmica, Vicente Pallarés, va destacar els tres pilars fonamentals del programa: la formació especialitzada, la mentorització personalitzada i la resposta a les necessitats específiques de cada empresa participant. «Castelló Global Program ajuda a millorar la capacitat de creixement i la competitivitat del teixit empresarial provincial, injectant innovació i nous processos en l’activitat diària de les empreses participants», va ressaltar el dirigent provincial.

Per la seua part, el vicerector d’Innovació, Transformació i Divulgació Científica de l’UJI, David Cabedo, va mostrar la seua gratitud per la col·laboració entre la universitat pública i la institució provincial. A més, va explicar que l’edició actual està més «enfocada en l’acompanyament empresarial», tot i que també busca connectar l’UJI i els coneixements i les investigacions que hi emanen amb les empreses.

Les novetats

El gerent de la Fundació General de l’UJI i director de l’Espaitec, Juan Antonio Bertolín, va incidir en el format d’enguany, adaptat a l’empresa i amb un mentor expert que «els acompanya durant tot el procés». Entre les novetats, Bertolín va remarcar la incorporació d’un taller per a totes les companyies participants, i la promoció del Club d’Empreses de la iniciativa per fer valdre les anteriors beneficiàries del programa. També canviarà l’enfocament de l’acte Innovatossals, obrint espais de reflexió amb els responsables d’innovació d’empreses.

Per a la present edició, el servei de Promoció Econòmica de la Diputació disposa d’una línia de subvenció nominativa amb la Fundació General de l’UJI per 71.994 euros, que cobrirà el 85% de les despeses subvencionables de l’activitat, mentre que el 15% restant ho aportarà dita fundació.

«Castelló Global Program forma part del compromís del Govern provincial amb la seua prioritat de generar riquesa i noves oportunitats econòmiques en tot el nostre territori», va enaltir Pallarés, recordant que les inscripcions estaran obertes fins el 9 de juny.