Marzà: “Impulsarem una normativa que prioritze el comerç de productes valencians”

El candidat de Compromís-Sumar al Parlament Europeu, Vicent Marzà, ha presentat les principals mesures que durà endavant a Brussel·les per protegir la indústria valenciana davant la competència deslleial que existeix en l’actualitat, com ocorre en la industria tèxtil que a les comarques de Castelló té un paper important en l’interior com una opció contra el despoblament.

Capital públic

“Treballaré per promoure la participació de capital públic europeu en sectors estratègics de la indústria valenciana, com és el tèxtil, perquè les xicotetes i mitjanes empreses valencianes puguen accedir a les ajudes del Banc Europeu d’Inversions. A més, instarem la Comissió Europea a impulsar una legislació de cadena curta que prioritze la producció, distribució, comercialització i el consum de productes europeus -i valencians- per sobre de les importacions de tercers països, com ocorre amb el tèxtil, calcer o la joguina de l’est asiàtic, per tal de fixar llocs de treball i garantir la màxima qualitat” ha assenyalat Marzà.

Competència digna

La indústria tèxtil té un centre de producció a les comarques de Castelló situada en la zona de Els Ports, i és important que aquestes empreses puguen tindre una competència digna davant els tractats europeus.

Per altra banda, el candidat valencià reclamarà a Europa mesures d’adaptació al canvi climàtic per a les empreses valencianes. “Hem d’avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, i per això, treballarem per a incrementar les ajudes que arriben a la industria valenciana per a la seua descarbonització, i especialment, per a les xicotetes i mitjanes empreses”.

“Volem que Europa ajude a fer les nostres empreses més competitives, que puguen produir millor i amb menys cost energètic, que puguen exportar de forma directa a través del Corredor Mediterrani, i això només serà possible garantint una veu valenciana al Parlament Europeu. Perquè si alguna cosa sabem les valencianes i valencians, és que sempre que hi ha una votació on els nostres interessos estan en joc, PP i PSOE acaben votant en sentit contrari” ha lamentat Marzà.