Rafa Simó: El PSOE de Castelló donarà “l'impuls definitiu” al corredor mediterrani com a infraestructura clau"

El diputat socialista a les Corts per Castelló Rafa Simó ha defensat que el corredor mediterrani “avança sempre amb el vent a favor de la mà del PSOE” i ha assegurat que en el pròxim quadrienni es faran els passos definitius per a acabar de connectar la província i la seua indústria amb el continent europeu. Simó ha afirmat que “només el PSOE va votar a favor a Europa de dotar de finançament aquesta infraestructura vital per al futur de Castelló” i per això “som els únics amb legitimitat per a reivindicar aquesta obra”. Per al castellonenc, aquest 9J “ens juguem la continuïtat d'un projecte que el PP sempre ha injuriat per no passar per Madrid” i demana el vot per als socialistes per a concloure les obres aquesta dècada. “Dotarem a les empreses d'una eixida directa amb tren a un mercat de 500 milions de persones que farà que cresquen en producció i llocs de treball”.

Les obres

Les obres del corredor mediterrani en terres castellonenques es desenvolupen actualment de Vinaròs a Almenara. Mentre a les comarques més del nord s'instal·len les vies d'ample internacional i s'adapten les estacions de tren, en el tram Castelló-València s'ultima la col·locació del tercer carril. Segons ha precisat Rafa Simó, la importància de substituir les actuals vies d'ample ibèric per l'estàndard europeu permetrà que els ferrocarrils, provinguen d'Espanya o França, no hagen de fer transbord a la frontera, la qual cosa es traduirà en menors costos i més rapidesa a l'hora d'entregar la producció.

D'acord amb el compromís del Govern, el macroprojecte ferroviari estarà operatiu abans de la data inicialment fixada de 2030. “Una vegada acabada canviarà totalment la manera de relacionar-nos i interactuar amb Europa i els seus mercats. Serà molt més fàcil la comunicació de persones, mercaderies i serveis i totes les parts ens beneficiarem”.

Les obres de l'accés sud, en marxa

Des d'abril de l'any passat les màquines treballen en l'esperat accés sud al port de Castelló. En una primera fase es connectarà el corredor mediterrani amb el recinte portuari. En una segona s'alçarà l'estació intermodal que li donarà servei. Entre tots dos projectes arribaran del govern socialista d'Espanya i Europa 335 milions d'euros, “la inversió en infraestructures més gran feta mai a la nostra província".

“El desenvolupament del corredor mediterrani sempre ha sigut un pilar fonamental per als i les socialistes" i la prova és, ha dit, "que en sis anys hem fet molt més que en les dues legislatures de Rajoy”. “El PP va votar a Europa en contra que el Port de Castelló estiguera en la Xarxa bàsica Transeuropea de Transport, però van perdre la votació. Malgrat ells, estem en el mapa del fonamental a nivell europeu. D'això van també aquestes eleccions”. “Amb el vostre vot el 9J donarem un impuls definitiu a l'economia i al desenvolupament de l'activitat logística i industrial de la nostra província”.