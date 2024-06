La IA irrumpe en la selectividad en Castellón

Una Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau) con más alumnos que nunca en la Universitat de Castellón, con 2.795 estudiantes, ha arrancado hoy en la Escola de Tecnologia y en Jurídicas con un texto sobre la inteligencia artificial (IA) titulado Estupidez artificial, del columnista de El País Víctor Lapuente encabezando el primer examen, el de Castellano y Literatura Española.

El documento a analizar por los 2.476 estudiantes que hacen hasta este jueves la fase obligatoria de la última selectividad memorística, a la espera de los cambios previstos por la ley Celáa para el próximo curso, habla sobre las consecuencias de la irrupción de las IA en el día a día, cómo «la robotización está eliminando y precarizando trabajos a la velocidad de un nanosegundo en el metaverso, pero no es inevitable».

Y señala que «automatizar ha sido la prioridad sagrada», aunque «necesitamos , no tanto un cambio de política o de economía, como de filosofía, para poner a la persona en el centro de la máquina».

Al respecto, han pedido al alumnado que escribiera un texto, a favor o en contra de que la robotización esté empeorando las condiciones laborales de las nuevas generaciones.

Lorca y Buero Vallejo, la guerra civil y el franquismo

El poema Sorpresa, de Los poemas del cante jondo de Federico García Lorca; y un pasaje de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo, protagonizaron la parte literaria, de nuevo con la guerra civil y la posguerra española en el punto de mira más contemporáneo para el análisis, haciendo especial hincapié en las alusiones a «la situación de la mujer en los años del franquismo».

Bodí, Lacreu, Fuster y Estellés

Posteriormente, se ha llevado a cabo la prueba de Valencià: Llengua i Literatura II, con textos de Francesc Bodí (L'única veritat, Gandia: Lletra Impresa, 2021) y Josep Lacreu (Discriminació per raó d'accent, en Levante-EMV: Pren la paraula). También se ha incluido a Joan Fuster, con la entrada 'Lectura' de su 'Diccionari per a ociosos'; y Vicent Andrés Estellés, de quien se ha extraído un pasaje de 'Per exemple' del 'Llibre de meravelles'.

Los estudiantes, nerviosos, ante el primer examen. / Kmy Ros

319 a la fase específica

Esta tarde arrancaban los exámenes de la fase específica, con 319 alumnos, una cifra también récord, que van solo a por el 14, a subir nota para acceder a las carreras con más competitividad, nueve por encima del 10 solo en la Jaume I, encabezadas por Medicina. Han empezado con las pruebas de Biología, Modelos de Negocio, Ingeniería, Historia de la Músia y Fundamentos Artísticos.

Nervios primero, alivio después

Tras los nervios imperantes a primera hora, con las mochilas apiladas en la entrada a cada uno de las aulas de los seis tribunales repartidos por el campus, a la salida del primer examen, «más tranquilidad» y «alivio» tras romper el hielo. «Un examen muy completo», señala Mara Huerga, del IES Sos Baynat de Castelló, con una temática, la IA, que habían «trabajado mucho en clase en los últimos meses», como explica Lucía Lleó.

Más mujeres que hombres

Las cifras de estudiantes que se examinarán, además, son de récord. Un 59% son mujeres y un 41% son hombres. La mayor parte de estos estudiantes, un 92 %, accede a las PAU tras haber cursado Bachillerato, y el 8 % restante lo hace tras realizar un ciclo formativo, aunque cada vez son más.

Alumnado de bachiller en la UJI. / Kmy Ros

"Ir a por todas para entrar"

Todos los alumnos consultados tras los primeros exámenes tiene claro que «hay que ir a por todas» porque la Ebau «supone el 40% de la nota».

Todos confían en que entrarán en la carrera que quieren, con una diversidad tan amplia como estudiantes se examinaban.

No obstante, imperan los que tienen en menta un grado de Salud, con Medicina «como prioridad, por los que hay que ir a máximos para entrar en Castelló o en otra universidad», como explica Laia Mateos, de Castelló. Magisterio de Infantil y de Primaria, Derecho, Adem, Ingeniería Mecánica, Criminología, Bioquímica o Negocios Internacionales («en València, porque en la UJI aún falta un año para que la pongan», señala Iago Sales, del IES Maestrat) son algunas de las carreras más buscadas.

Los exámenes, en plena ejecución. / Damián Llorens / UJI

Sin incidencias

El coordinador de las pruebas de acceso a la universidad en la UJI, Sixte Safont, explicó que la jornada discurrió «sin incidencias» en Castelló, con una agenda apretada hasta el jueves por la tarde tras el incremento de asignaturas a elegir en la fase específica a causa del bachillerato artístico, y cambios en tecnología y economía, y por la novedad de poder compaginar Historia de la Filosofía e Historia de España, lo que ha ocasionado el desdoble de horarios.

Safont explicó que «este curso hay también más alumnado en el Aula de Suport, hasta 90, sobre todo con TDA, discapacidad visual, dislexia y ansiedad diagnósticada».

Así será la nueva selectividad

La coherencia, la cohesión, la presentación y la corrección gramatical valdrán un 10% de la nota en la nueva Ebau de 2025. Son las novedades del borrador del real decreto publicado en marzo.

Será la primera selectividad alineada con la Lomloe (conocida como ley Celaá) que se enfoca especialmente en las competencias del alumno para resolver problemas reales aplicando los conocimientos que ha estudiado, y no solo en memorizarlos. Al cambiar el modo de dar clase en los IES, cambia también la forma de examinar.

Los ejercicios requerirán "creatividad y capacidad de pensamiento crítico, reflexión y madurez", lejos de la memorización, según reza el borrador publicado este mes de marzo. Las preguntas o tareas se contextualizarán en entornos "próximos a la vida del alumnado".

