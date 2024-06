Las adicciones no tóxicas centran una de cada cuatro atenciones en Patim en Castellón

Una de cada cuatro atenciones (24%) realizadas en Patim en el 2023 fue por adicciones no tóxicas. Un dato dado a conocer este miércoles en la presentación de la memoria de la actividad de la oenegé en el Menador de Castelló. Desde Patim se han detectado “grietas” en las restricciones de acceso al juego que afectan a menores, exjugadores y pacientes en tratamiento por ludopatía. Una realidad, a la que se suman unos perfiles cada vez más complejos en las adicciones vinculadas a una o varias sustancias tóxicas donde, en ocasiones, también está presente el juego.

En comparación con el año pasado se ha producido una ligera variación en el balance, siendo más las atenciones por adicciones presenciales que on line. En concreto, del total de atendidos por esta problemática 38,1% lo fueron por apuestas deportivas (en línea) mientras que otro 36,3% lo fue por tragaperras y un 14,6% por la ruleta. El resto correspondieron a otras conductas no tóxicas (compras, sexo, etc).

Fisuras en la ley del juego y acceso a webs en el extranjero Desde la oenegé se efectuó un llamamiento internacional para regular el juego, ya que se ha observado el fácil acceso a las páginas web con dominio en el extranjero lo que hace que el ordenamiento jurídico español no tenga competencias para regularlo. Asimismo, alertaron de otras "fisuras" en la ley del juego estatal, como la presencia de máquinas multijuego en hostelería que adentran en un universo online que simula un casino con bajo control de acceso, por lo que considera necesario incrementar los mecanismos de control para evitar el acceso de menores, especialmente adolescentes, a estas máquinas. Por otro lado, “muchos de nuestros pacientes reconocen que son capaces de entrar en un salón de juego o un casino pese a tener en vigor la autoprohibición, sin muchas dificultades”, añade.

En el acto Francisco Verdú, vicepresidente de AESED (asociación española del estudio de drogodependencias), explicó que el alcohol hace de comodín en muchas de las adicciones. Así, el policonsumo aparece en el perfil de muchos atendidos. La cocaína --sola o en combinación-- es la principal sustancia a la que son adictos los asistidos en un 48% de los casos, le sigue el alcohol en un 36% y el juego en un 24%, como explicó Nerea Martínez Balmón. Ocho de cada diez personas fueron por estas causas.

La oenegé Patim atendió el año pasado a 1.304 personas de las que un total de 171 fueron familias. Cuatro fueron las principales áreas de intervención. Asistencial (458), prevención (455), asesoramiento (200) e inserción laboral (191).

Nerea Martínez y Carolina de Mingo, en la presentación de la memoria de Patim / Patim

Cronificación

Una de cada cuatro personas atendidas tenían más de 50 años, por lo que se está produciendo un aumento de la edad. El hecho de que cada vez las personas atendidas sean más mayores y sobreviven a pesar de la adicción implica 3 dificultades. "La cronificación de la adicción, que hace mella en el individuo; el deterioro en la red de apoyo y la soledad no deseada", explica Carolina de Mingo, asesora jurídica de Patim, quien hizo hincapié en la necesidad de programas específicos para trabajar con estas personas.

Ideaciones suicidas

Asimismo, el presidente de Patim, Francisco López, advirtió que ocho de cada diez personas atendidas por Patim ha presentado ideaciones suicidas. López calificó de alarmante que la cifra de personas que se quitan la vida en España ha pasado de 11 a 12 al día.

Patología dual

Asimismo, la patología dual está presente en buena parte de las personas atendidas. "Un 35% de las y los pacientes tiene un trastorno psiquiátrico diagnosticado, aparte de la adicción. Y otro 35% no está diagnosticado pero se detecta ese rasgo presente", aseveró Nerea Martínez.

Género

Asimismo, un 28% de las personas atendidas son mujeres, lo que supone un ascenso significativo. "Es un doble estigma el de la mujer consumidora porque a las mujeres les cuesta más pedir ayuda y cuando lo hace sufre un mayor deterioro en la red de apoyo", señaló. Patim dispone de dos recursos de apoyo exclusivos para mujeres: una vivienda de apoyo al tratamiento y otra a la inserción sociolaboral. El perfil es de una fémina de 46 años, soltera, española, sin trabajo y graduado escolar y con adicción a cocaína y alcohol, que se iniciaron en el consumo entre los 11 y los 18 años y que tienen antecedentes familiares de adicciones.

Testimonio de un usuario

En el acto tomó la palabra Andrés, un usuario de Patim que presenta adicción a las compras, que quiso poner en valor la gran humanidad que tienen los profesionales de Patim. "El adicto lo es toda la vida; es una enfermedad", ha señalado, añadiendo que reciben apoyo a la inserción laboral y participan en talleres.

El adicto lo es toda la vida; es una enfermedad

Reconocimientos

En el acto se entregó el 27 premio a la labor social a José María Marín, sacerdote consiliario de Frater, y la 78 insignia de plata a Angela Gómez, secretaria de dirección de Patim durante más de 10 años.

Resultados

En cuanto a los resultados económicos de Patim en 2023, la oenegé obtuvo unos recursos económicos de 1.003.995,34 euros, de los que el 22% fueron subvenciones y cuotas y donativos y el 78% fueron generados por la propia actividad.

López y Segarra también ha destacado que Patim está diseñando un programa para dinamizar el entorno rural con pequeño centro en Ribesalbes, con el apoyo de la Diputación.