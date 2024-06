Las peñas temen un verano caliente por la imposición a la fuerza del veterinario en los bous al carrer

La Federación de Peñas de Bou al Carrer teme un verano caliente por la imposición a la fuerza del veterinario en los bous al carrer.

Informe de la cadena alimentaria

Los veterinarios están avisando de que no se pueden sacrificar toros sin el papel del informe de la cadena alimentaria (ICA) y ya ha habido problemas en poblaciones de la provincia de Valencia, como Museros o el Puig, donde tuvieron que contratar a un veterinario argumentando que sin el informe de cadena alimentaria no podían sacrificar porque precisa la firma del titular de la explotación y del veterinario, algo que hasta la fecha no era obligatorio.

Un problema que, según explica el presidente de la federación, Germán Zaragoza, se está generalizando. «Nosotros pasamos la incidencia el 16 de mayo a la Generalitat con registro de entrada y estamos a la espera de que se convoque una reunión con las Conselleria de Justicia, Agricultura y Salud Pública ya que al ser una carne para consumo humano debe estar controlada por salud pública.

Informe

Desde un matadero de Castellón explican que ahora tiene que venir también un ICA del último tenedor, por lo que el documento tiene que ser firmado por algún responsable de dicho toro, el que lo compra o el mismo concejal de Fiestas. Esta situación legalmente existía desde hace dos o tres años, pero los veterinarios se han puesto más duros últimamente a raíz de un problema que hubo con un toro, porque tienen obligación de pedir el documento. Si no viene, el ejemplar se mata por bienestar animal y se paraliza en la cámara hasta que viene el documento.

Represalias

Aparte de esto, señaló Zaragoza, las oficinas comarcales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, las OCAPA, se están poniendo de acuerdo para no efectuar las guías para el matadero si el toro no ha llegado el viernes argumentando que no pueden realizarlas el sábado, con lo que tememos que tengan que esperar toros hasta el lunes en pueblos, lo que no juega a favor del bienestar animal. «Nos tememos que esto sea una represalia por la medida del Consell de paralizar el veterinario en los festejos populares y que se van a quedar toros por sacrificar».

Mientras, la concejala de Fiestas de Moncofa, María Teresa Alemany, aseveró que la OCAPA de la Vall d’Uixó no quiere hacer la guía de salida del cerril del municipio al matadero, lo que obliga a los ayuntamientos a tener un veterinario que certifique cuando finaliza el acto taurino para poder realizar la salida hacia el matadero.

De normal el festejo se hace un sábado pero el problema es que ese día la OCAPA no certifica la guía. Y tampoco lo realiza el día antes entre semana para poder trasladarlo por la noche, lo que obliga a tener que guardar el toro y esperar al día siguiente tener el certificado para poder realizar el traslado. «No es coherente», puso de manifiesto la edila valldeuxense, al respecto.

Línea roja

Zaragoza argumentó que la entrada del veterinario en los festejos taurinos es una línea roja y advirtió que las trabas de mataderos y OCAPAS ponen contra las cuerdas al sector al principio de temporada. En julio empieza ya la temporada fuerte y temen que el informe ICA y las guías de matadero forzarán su presencia este verano. La federación convocará de urgencia una reunión extraordinaria para tomar las decisiones conjuntas con todas las asociaciones y espera una respuesta firme de Agricultura.

La provincia de Castellón --y la Comunitat-- es líder en festejos taurinos en España y verano concentra el grueso de festejos.

Suscríbete para seguir leyendo