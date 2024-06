"El problema no es que el agua sea barata sino que no cubre los costes"

El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Pascual Fernández, destaca la masiva afluencia de participantes al Congreso del Agua en Castelló, que arranca hoy con cerca de 900 asistentes. En el evento se discutirán temas clave como la digitalización, la modernización de infraestructuras y la gestión sostenible del agua.

¿Qué ha motivado esta afluencia tan masiva en Castelló?

Vamos a batir un récord de asistencia en este congreso con unas 900 personas. Tenemos muchos proyectos importantes de digitalización, desarrollo de infraestructuras, ciberseguridad, energías renovables... Todo el mundo identifica perfectamente su grifo de agua y más o menos sabe quién le presta el servicio, pero somos un sector bastante poco conocido. Detrás hay mucha tecnología, grandes infraestructuras que permiten que el agua llegue a las ciudades en condiciones de potabilidad o que ese agua que se va después por las cañerías pueda depurarse y volver a los ríos o al mar en las mejores condiciones. En España tenemos una red con 271.000 kilómetros de distribución de agua y otra de saneamiento con 180.000 kilómetros. Hay infraestructuras muy grandes que necesitan una modernización continua y que además se ven afectadas por cambios de normativa, lo que hace que periódicamente haya que hacer inversiones muy importantes. Hay que concienciar a los ciudadanos para que le den al agua el valor que tiene y no la despilfarremos. El agua tiene una tarifa muy baja en nuestro país, pero eso no significa que no tenga mucho valor.

De todos esos kilómetros de infraestructura, ¿cuántos están digitalizados?

Bueno, esto tampoco lo podemos ver en kilómetros como tal. No tendría ningún sentido que tuviéramos un detector de fugas cada metro. Normalmente, lo que hacemos es sectorizar las diferentes partes de las ciudades para medir e identificar si se produce una avería y repararla. También hay que digitalizar los contadores de medición. Tenemos en nuestro país unos 20 millones instalados y estamos en este momento en un proyecto muy importante gracias a ese Perte que conseguimos que el Ministerio de Transición Ecológica nos financiara. Con los contadores analógicos, típicamente medíamos una vez cada dos meses, pero ahora mismo estamos midiendo consumos horarios. Esto significa multiplicar por 1.500 la información e identificar, por ejemplo, posibles pérdidas en la red y poder avisar a un cliente de un consumo abierto, un grifo abierto, una vivienda donde no se hasta agua.

¿Es suficiente con el PERTE?

La idea es que la infraestructura, la red de distribución, se tenga que renovar cada 50 años. Y tenemos en este momento una parte de la infraestructura con más de 40. La legislación europea y española establece de una manera muy clara el principio de que la tarifa tiene que cubrir los costes de financiación de los servicios del agua. Pero eso se cumple poco en nuestro país, como también el principio de que quien contamina, paga. Nuestra tarifa cubre esos dos elementos. En España la tarifa media del agua doméstica se sitúa entre uno y dos euros y medio por ciudadano a la semana. Es tremendamente barato. Otra cosa luego es que cada corporación municipal meta otra serie de impuestos adjuntos al agua. Por ejemplo, la tasa de basuras. Pero ese es otro debate. El problema no es que el agua sea barata; el problema es que no está cubriendo los costes y eso imposibilita poder ir financiando las necesidades de infraestructuras. En otros países, particularmente los nórdicos, tienen tarifas muchísimo más elevadas. No tienen cinco veces el nivel de renta pero el agua sí cuesta cinco veces más. ¿Por qué? Porque también se utiliza la tarifa del agua como una política medioambiental dirigida a que los ciudadanos perciban que es un bien escaso y que tiene un impacto sobre el medio ambiente

En Castelló se están baldeando las calles con agua reciclada.

Más allá de ser la sede de este congreso, en lo que se refiere a la política del agua y con una empresa como FACSA detrás, Castelló es una ciudad bastante ejemplar en lo que se refiere a la gestión del ciclo integral. Por ejemplo, aquí muy cerca, en Valencia, la depuradora de Pinedo vierte una parte muy importante de su caudal a la Albufera. Es un agua de mucha calidad, lo único que le falta para ser potable es añadirle algunos elementos. Y hay proyectos muy importantes también para dar usos industriales al agua. En España casi todo el agua que estamos reciclando la utilizamos para el riego de la agricultura, pero hay un margen muy importante todavía para aplicar todas esas tecnologías. Por ejemplo, el sector del Azulejo ha identificado que no necesita que el agua sea potable para fabricar un azulejo de perfecta calidad. Utilicemos, es de sentido común, el agua de mejor calidad para el abastecimiento urbano. Se ha formado ahora en Castellón un consorcio provincial para que los municipios más afectados, de cara al verano puedan pasar por menos problemas.

¿Se pueden prever las sequías?

Sabemos que las sequías se reproducen de una manera continua y categórica. No lo podemos predecir con exactitud pero es muy fácil ver una serie histórica y vemos como aproximadamente casa 8-12 años se produce una sequía, fundamentalmente en el Levante y en el sur. La Comisión Europea declaró 2022 como el año de la mayor sequía de Europa de los últimos 500. Esta sequía donde fundamentalmente afectó fue en el norte de Europa. El Rhin, que además de ser un gran río es la vía de distribución de transporte más importante del centro de Europa, se quedó sin caudal. La sequía en el Reino Unido también fue brutal. En Espala realmente hay problemas de agua en este momento en Gerona, en Barcelona, en Castellón, también en algunos municipios de Alicante y de Murcia, Almería, Málaga... Y normalmente en las mismas zonas, en los municipios de las montañas que son los que suelen tener mucha agua no perciben la necesidad de tener que hacer infraestructuras de vez en cuando.

¿Qué titulares nos dejará el Congreso?

or de todas estas temáticas, y, sobre todo, es muy enriNosotros somos un sector que no competimos, o competimos muy poco y con una transferencia de conocimiento muy potente. Nuestro país es un ejemplo de colaboración público-privada. El Congreso sirve para que veas lo que tus vecinos están haciendo. Se crean muchos proyectos de desarrollo tecnológico alrededquecedor para los gestores. Creo que no vamos a encontrar ninguna solución mágica para que llueva pero sí que sabemos, y eso es muy importante, cómo ahorrar agua y cómo gestionarla de manera más eficaz.

