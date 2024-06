'Fuga' de selectius: Un de cada tres se'n va a estudiar fora de Castelló

Un de cada tres estudiants de Castelló que tenen aquests dies marcats en roig al calendari mentre s’enfronten a l’Avaluació del Batxillerat per a l’Accés a la Universitat (Ebau) marxarà fora de la província per a cursar els seus estudis superiors, bé a València o Alacant, bé a altres campus més llunyans, com Barcelona i Madrid.

La fuga de cervells cap a altres universitats, més enllà d’optar per cursar un dels 34 graus en la Jaume I o els 7 del CEU-Cardenal Herrera, té un ampli espectre de perquès: des que no els dona la nota per a entrar, vista l’alta competitivitat per aconseguir una plaça a Castelló en carreres d’alta demanda; bé que la carrera que volen fer no està en el catàleg de la universitat pública i privada de la ciutat; o bé que vulguen volar del niu familiar en la seva etapa universitària.

Un 30% de la Comunitat, un 10% de fora

Dels 2.795 estudiants que fins a aquesta vesprada s’enfronten als exàmens que decidiran el 40% de la nota que marcarà el seu futur, es matricularan en l’UJI sis de cada 10. Fent una aproximació a les xifres d’inscripcions de nou ingrés d’aquest curs 2023/24, dels 2.868 matriculats en primer, l’UJI va determinar que el 27,8% procedeix de dins de la Comunitat, de València i Alacant (796).

Mentre, un altre contingent del 9,5% (272) emigra a Castelló durant els quatre anys de la seva carrera des d’altres punts d’Espanya, amb tot el que comporta, como llogar i compartirun un pis, administrar una casa i el temps propi lluny dels pares. En total, suma el 37,3% del total, similar percentatge, punt a dalt o punt a baix, als que se’n van fora.

Alumnat de batxillerat, als examen de la fase obligatòria, a l'UJI. / Kmy Ros

L’admissió va de dècimes

I és que si que va d’un punt accedir a una carrera vocacional com a Medicina, que a l’UJI té una nota de tall de 13,270 i aquest curs que ara acaba llastra una llista d’espera de 2.826 alumnes per a 85 places; mentre que en la Rovira i Virgili de Tarragona, el tall va estar en un 12,436; un 12,474 a Girona; o un 12,651 a Saragossa.

Marga Llorens, de Castelló, ho té clar: «Vaig a pel 14 per a fer Medicina l’any que ve, però si no m’arriba per a entrar en l’UJI faré preinscripció en totes les universitats que puga, de Santiago de Compostel·la o Reus a Barcelona o Madrid».

O Mar Bru, de Benicarló, que vol fer Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. En Riu Sec demanen un 10,550, però a Lleida, un 9,673, o un 9,495 en la Miguel Hernández d’Elx. «És el que vull fer, i em mouré per a intentar sumar Magisteri de Primària o d’ESO», assenyala la jove, al sortir de l’examen d’Història d’Espanya, que va fer el 54% de l’alumnat.

Uns altres, no tenen més remei que escapar-se al no trobar a Castelló el que volen estudiar i ser de majors. Iago Sales, de Sant Mateu, vol fer International Bussiness, una carrera que està en l’agenda de l’UJI per a la seva implantació el curs 2025/26, però no vol esperar. «He mirat la Universitat de València com a primera opció», explica.

La Jaume I destaca per damunt de la mitjana estatal en recerca i innovació

Districte únic universitari

Qui vulga fer Arquitectura o Física, o les ara reclamades per les empreses com a Ciència de Dades o Electrònica de Telecomunicació, a més d’Òptica o Fisioteràpia, han de buscar fora, en un catàleg que suma més de 200 títols. I és que, «els factors que determinen l’elecció deuna universitat han canviat, i el criteri de proximitat ha perdut rellevància», segons citen Francisco Pérez i Josquín Aldás, directors de l’informe 'Les contribucions socials i econòmiques de les universitats públiques valencianes'.

Pérez i Aldás, assenyalen que «el concepte de districte únic, en el qual un fa la selectivitat a Castelló, i amb la seva nota pot accedir a totes les universitats d’ Espanya, ha impulsat una alta competitivitat en les notes de tall i poden provocar que la universitat més pròxima no sigui la primera opció, un factor determinat, a més per la inexistència d’un mapa de graus universitaris autonòmic que comporti una especialització i diversificació de l’oferta».

Això sí, a Castelló, l’estudiantat de primer procedent de la Comunitat Valenciana triplica a la que vé de fora.

