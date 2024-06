Estos són els estudiants de Castelló becats per la Caixa per a fer un màster a l'estranger

Alejandro López Rodríguez, Marc Mariner Cortés y Laura Palau Barreda han rebut una beca de la Fundació la Caixa per cursar un postgrau a Suïssa, el Regne Unit i Bèlgica. En concret, a la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la University of Oxford i la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent KASK.

De Vila-real a Oxford

Marc Mariner Cortés cursa un màster en Antropologia Visual, Material i Museística en la University of Oxford (el Regne Unit). Nascut a Vila-real, és graduat en Musicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Filosofia en la Universitat de Barcelona, amb una tesi en la qual aprofundeix en la intersecció de la filosofia de la tecnologia i la música. Amb els seus nous estudis de màster, pretén incorporar les ciències socials a la seva formació musicològica i filosòfica, centrant la seva recerca a tractar d'entendre com viuen i s'organitzen cosmològicament les societats en un món ecològicament degradat habitat per éssers humans i no humans i per infraestructures tecnològiques.

De Benlloc a Amsterdam

Laura Palau Barreda cursa una estada de recerca en Cinema en la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Gent KASK (Bèlgica). Nascuda a Benlloc, actualment resideix a Amsterdam (Països Baixos). Les seves obres exploren les comunitats rurals i les ciutats modernes, i cobren forma a través de la fotografia, la cinematografia, les instal•lacions, l'art públic i la interpretació. Les interseccions on aquests dos mons conflueixen constitueixen la base des de la qual creix la seva pràctica artística. Basant-se en el feminisme, el pensament indígena i el coneixement rural, la seva pràctica aborda i serveix de mediació entre diferents dicotomies, com l'humà enfront de la naturalesa, el món rural enfront de l'urbà, el local enfront del global, amb l'objectiu de desconstruir les distincions creades en primer lloc per la perspectiva occidental.

De La Vall a Suïssa

En concret, Alejandro López Rodríguez cursa un màster en Enginyeria Elèctrica i Electrònica en l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suïssa). Nascut a La Vall d'Uixó, és graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de València. La seva trajectòria acadèmica en la UPV està marcada per una implicació significativa en projectes pràctics i orientats a la recerca, dissenyant dos dispositius bioelectrònics per a la detecció ràpida de nucleòtids, participant activament en MakersUPV, comunitat d'estudiants dedicada a l'aprenentatge pràctic a través de l'enfocament Do It Yourself; i organitzant tallers per a estudiants universitaris sobre els aspectes més pràctics de l'enginyeria. Després de graduar-se, es va incorporar a Tecnodiabetes, iniciativa de l'Institut d'Automàtica i Informàtica Industrial, desenvolupant un dispositiu de baixa potència equipat amb algorismes avançats d'aprenentatge automàtic per a la detecció autònoma de menjar i dosi d'insulina. Actualment, cursa un màster que se centra en la microelectrònica i els sistemes integrats de baixa potència. Aquesta àrea d'estudi reflecteix la seva aspiració de contribuir al desenvolupament de tecnologies que puguin millorar la salut i qualitat de vida.

Programa de beques

«El programa de Beques és un dels més antics i emblemàtics de la Fundació la Caixa. Va néixer el 1982, un any després de la meva incorporació a l'entitat, amb l'objectiu d'oferir a ments brillants del nostre país l'oportunitat de formar-se a les millors universitats dels Estats Units. Durant aquests 42 anys, el programa no ha parat de créixer, ha incorporat nous països de destinació i ha sumat, anualment, nou talent a una xarxa de becaris que ja supera les 6.000 persones», ha explicat Isidre Fainé.

Dades estadístiques dels nous becaris

Les 100 beques concedides estan repartides entre dos continents: 65 beques són per estudiar a Europa, i 33 beques, per estudiar a l’Amèrica del Nord.

Els països que atrauen més becaris són els Estats Units (32) i el Regne Unit (29)