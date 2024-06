Los veterinarios apelan a la ley y defienden su papel en el bou al carrer

Los veterinarios apelan al cumplimiento de la ley frente a las críticas de la Federación de Peñas de Bou al Carrer, a quienes tienden la mano, y defienden el papel de estos profesionales en los festejos taurinos populares.

La presidenta del colegio de veterinarios de Castelló, Natalia Gil, señaló que las peñas «mezclan 4 reivindicaciones» y negó una represalia. Como publicó este miércoles Mediterráneo, la Federación de Peñas advirtió que la entrada de los veterinarios en este tipo de espectáculos es una línea roja. Al respecto Gil señaló que "ni lo comprendo ni lo comprenderé nunca porque todos tenemos respeto por el festejo y por el animal, creo que deberíamos trabajar unidos".

Gil consideró indiscutible que el veterinario esté presente en el festejo taurino aunque defendió el derecho a reivindicar por parte de las peñas: «Hemos defendido por activa y por pasiva porque veo necesario que exista el veterinario en los festejos, no solo por la seguridad alimentaria, sino para defendernos frente a un brote de tuberculosis porque si en algún momento perdemos la trazabilidad del animal flaco favor hacemos a la cadena", aseveró.

Mataderos

Sobre el informe de la cadena alimentaria (ICA), Gil señaló que «lo único que hace el veterinario es cumplir la ley, pues la ICA se pide para cualquier animal que va a matadero».

Gil aclaró que el documento de la ICA es obligatorio desde 2009, viene marcado por reglamentación de la Unión Europea, ampliado con dos reales decretos de 2020 y 2009. «Es verdad que el documento sobre la ICA se modificó en 2023 de forma que se facilite los controles oficiales en los mataderos se realicen teniendo en cuenta la información más actualizada posible sobre los animales», apuntó.

Como publicó Mediterráneo, el ICA ahora tiene que venir firmado por el último tenedor responsable. En este caso Gil puso como ejemplo el caso de un animal vivo que viene de Andalucía con una guía para vida y se va a un municipio para su exhibición, Agricultura le da registro de explotación a dicho Ayuntamiento. Después se hace una guía para matadero y cuando llega a este, el matadero le pide la ICA de la explotación, porque el animal no viene de Andalucía, y se necesita la información de los últimos 30 días, porque podrían haberle inyectado algo 48 horas que fuera malo para la salud. "Simplemente se le pide que traslade la información un responsable --concejal o veterinario habilitado para ello--. El matadero lo hace en cumplimiento de una legislación», aclaró Gil.

3 consellerias

Gil alabó que la federación haya pedido reunirse con las 3 consellerias que tienen competencias en la materia --Justicia, Sanitat y Agricultura- como el colegio de veterinarios ha hecho. Según explicó en que "en el mundo del toro están en medio el veterinario de Agricultura, el de Sanitat y el libre". "La ICA que tienen que discutirla con la Conselleria de Sanitat", señaló. Respecto a las guías para matadero, las guías para movimiento, el veterinario habilitado y cierre de las OCAPA apuntó que responsabilidad de la Conselleria de Agricultura. Desde esta última administración guardan silencio.

De la granja a la mesa

«El veterinario abarca de la granja a la mesa y hay veterinario de explotación, donde el toro ha nacido; de la Conselleria de Agricultura, cuando el animal se mueve de una explotación a otra y para moverlo a matadero. Cuando llega a matadero, un veterinario de la Conselleria de Sanitat -con la información que le ha dado el de Agricultura- lo puede librar a consumo, también interviene el de Sanitat cuando llega a la carnicería», clarificó. En el caso de los festejos taurinos, entre el movimiento del animal y el matadero, se ubica el municipio que acoge la celebración. "Una cosa es que no quieran el veterinario en los bous; otra que no quieran el veterinario en el movimiento entre un espacio y otro --las guías de ida y vuelta respecto al que se aprobó una moratoria de 2 años-- y ahora lo que no quieren es que el veterinario cumpla la ley lo que se pide a todos en aplicación de la ley de cadena alimentaria", aseveró. Una cuestión en la que se ven implicados "el veterinario de Agricultura, Sanitat y el libre"

Guías a matadero

En relación con las guías de matadero señaló que la Conselleria de Agricultura trabaja bajo sus procedimientos administrativos y sus obligaciones y lo hace por protección a la salud pública y en las oficinas de la Conselleria de Agricultura (OCAPA) hay procedimientos telemáticos.