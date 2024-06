Cuca Gamarra: "Pedro Sánchez ha hecho de la mentira su forma de gobernar"

Cuca Gamarra, Secretaria General del Partido Popular, comparte su visión en una entrevista en exclusiva con el Periódico Mediterráneo.

Gamarra aborda los desafíos actuales de España y el papel del PP en el panorama político, centrándose en temas clave como la economía y el sector del azulejo.

Pregunta: Plantean esta campaña como un nuevo plebiscito a Pedro Sánchez. Si el voto del PSOE se hunde el domingo, ¿cree usted que puede haber un adelanto electoral?

Respuesta: Lo que hay convocadas son unas elecciones europeas, en las que tenemos que dar la respuesta a Pedro Sánchez votando al PP por todas sus mentiras, por su amnistía y por su corrupción con nuestro voto. Sánchez ha hecho de la mentira su forma de gobernar y nos ha ocultado la información todo este tiempo, como hemos comprobado cuando mientras él firmaba la primera de sus cartas a la ciudadanía, ocultaba que su mujer estaba llamando al mismo tiempo a su abogado y procurador porque estaba siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Pregunta: Ahora se ha dado un paso más y el juez ha citado a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el 5 de julio. ¿Debe dimitir Sánchez? ¿En un caso similar, dimitiría Feijóo?

Respuesta: Las consecuencias penales las fijan los jueces, pero no es ni ético ni estético recomendar empresas para que se les favorezca en concursos públicos, utilizando la posición de ser la mujer del presidente del Gobierno para tus intereses y favoreciéndote económicamente. No es aceptable y exige responsabilidades políticas que debe asumir su marido, quien, evidentemente, ha estado al corriente de todo. No es ni imaginable que Feijóo estuviera en una situación parecida, entre otras razones, porque ha sido presidente autonómico durante 13 años y siempre ha sido ejemplo de transparencia, seriedad y pulcritud, atributos de los que carece Pedro Sánchez, que llegó a La Moncloa a través de una moción de censura abanderando, supuestamente, la lucha contra la corrupción. El resultado ha sido que, por primera vez en la historia, la mujer de un presidente del Gobierno ha sido llamada a declarar por un juez como investigada por presuntos casos de corrupción y tráfico de influencia. Hoy la situación de Pedro Sánchez ya es insostenible, los pilares de La Moncloa no aguantan el peso de tanta corrupción.

Pregunta: La ley de Amnistía aprobada por el Congreso ha marcado este primer año de legislatura. Ahora entra en su fase judicial y son los jueces los encargados de aplicar esta ley a los implicados en el ‘procés’.

Respuesta: La ley de Amnistía no está publicada aún en el BOE porque el propio Gobierno lo impide por miedo a sus efectos antes de las elecciones. En cualquier caso, en el PP confiamos plenamente en la Justicia, no como otros partidos que cuando temen sentencias desfavorables empiezan a hablar de lawfare y de fachas con toga. Nosotros confiamos en que los jueces detengan este atropello a la igualdad de todos los españoles y al Estado de derecho. Y confiamos en que las instituciones europeas rechacen este atropello a la igualdad y al Estado de derecho de España y a los valores fundacionales de la propia Unión Europea.

Pregunta: Puigdemont ha amenazado con una moción de censura cuando tiene algún desencuentro con el Gobierno. ¿Le apoyarían ustedes?

Respuesta: Mire, nosotros no estamos en futuribles hipotéticos, pero como todo el mundo sabe, nosotros no negociamos la investidura con Puigdemont, cuando Sánchez hizo lo contrario. Ahí tiene la respuesta. Feijóo no es presidente del Gobierno, pese a haber ganado las elecciones, porque dijo no a las exigencias de Puigdemont, porque no aceptó amnistiar ni la corrupción, ni el golpe a la Constitución y a la legalidad de 2017. Está claro que el Gobierno está en un callejón sin salida y es incapaz de aprobar nada. Estamos convencidos de que la victoria del PP el domingo enseñará la puerta de salida a Pedro Sánchez y en eso estamos trabajando.

Pregunta: El expresident de la Generalitat Francisco Camps ha sido absuelto en la décima y última causa que tenía pendiente con la Justicia y quiere volver a la primera línea política. ¿Está usted de acuerdo? ¿Le dará el PP esa oportunidad?

Respuesta: Lo que es evidente es que Francisco Camps es un claro ejemplo de cómo se ha acusado injustamente a muchas personas, que después han resultado inocentes y así lo han dictaminado los jueces. Desde el PP, como no puede ser de otra manera, nos alegramos muchísimo de su absolución y del reconocimiento absoluto de su inocencia.

Pregunta: La Comunitat Valenciana y, por ende, Castellón sigue siendo víctima de la infrafinanciación por parte del Gobierno central. ¿Se corregiría el déficit y se compensaría con Núñez Feijóo en la Moncloa?

Respuesta: Por supuesto que hay que corregir la situación de infrafinanciación que tienen algunas comunidades autónomas, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Es nuestro compromiso cambiar este modelo de financiación autonómica que puso en marcha Zapatero y lo queremos hacer de la mano de los principales interesados: los gobiernos autonómicos. Para eso también pedimos el voto el 9 de junio, para que comience el principio del fin de Sánchez y podamos construir una España sin muros y donde no existan comunidades autónomas infrafinanciadas como la valenciana, mientras el Gobierno de Sánchez perdona la deuda generada por los independentistas en embajadas ficticias y proyectos quiméricos como la independencia.

Pregunta: Si Feijóo y el PP gobiernan, ¿qué medidas piensa impulsar para favorecer a la industria azulejera, puntera en Castellón, tan afectada por el incremento de costes?

Respuesta: El propio presidente Feijóo ya anunció medidas para mejorar la situación límite que atraviesa el sector azulejero, tan importante para Castellón y, por lo tanto, para nosotros. Entre otras, un Gobierno de España del PP pondría en marcha medidas energéticas como un precio especial del gas para el sector, ayudas a los azulejeros o la activación de una Mesa Nacional de la Cerámica para trasladar los problemas y realidades del sector a las Cortes Generales y poder buscar soluciones. Por otro lado, el PP también tiene otros compromisos adquiridos que pueden mejorar la situación del sector azulejero, de forma directa e indirecta, como es la ampliación del puerto de València o acordar, entre todos, un Pacto Nacional del Agua, que garantice el agua de forma suficiente, sostenible y accesible, basado en la inversión en infraestructuras hídricas.

Pregunta: Después de un invierno caliente con protestas de agricultores, ¿Cuál es su receta para garantizar la pervivencia de esta actividad?

Respuesta: Estas protestas lo que demuestran es que la economía no va como un cohete, como dice el Gobierno, sino todo lo contrario. Entre otras medidas, es necesario es que flexibilicemos la PAC para que tengamos una legislación que garantice la renta a los agricultores, deje de restarles recursos y acabe con la altísima burocracia que perjudica al sector. Además, debemos bajar impuestos y aplicar las cláusulas espejo con terceros países para reforzar la competitividad y la defensa de los productos españoles.