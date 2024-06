Juan Doménech (Alcer Castalia): "Tienen que acortarse plazos para ampliar el Hospital General de Castellón"

Juan Doménech, presidente de Alcer Castalia, hace balance de la unidad de trasplantes del Hospital General de Castellón, que empezó a operar el 10 de marzo del 2023, y las reivindicaciones para el futuro, entre ellas, acortar los plazos para la ampliación del centro sanitario. Domenech ha hecho estas declaraciones con motivo de la campaña por la donación de órganos y tejidos que se celebra en la plaza de las Aulas.

-¿Qué balance hace de la unidad de trasplante renal?

-El balance es que ha superado con creces las expectativas que teníamos depositadas. Ha sido un éxito bestial. Ha arrancado con mucha rapidez y ha ido como un tiro. Se han hecho 48 trasplantes de Castellón desde entonces, cuando antes en el mejor de los casos teníamos 24. Hemos doblado. Y las expectativas todavía son mayores porque queremos hacer donación de vivo, cruzada... lo que aumentará las posibilidades. ¿Que queremos hacer? Que la gente no tenga que entrar a diálisis, directamente que vaya a trasplantes porque así no castigas al corazón, al cuerpo. Y luego acabar con la lista de espera. Y en Castellón somos capaces de hacerlo porque a la velocidad que vamos es espectacular.

-¿La lista de espera en estos momentos?

-Somos entre 100--120 aunque hay que tener en cuenta que todos los años suelen entrar cien personas pero todas no son trasplantables.

-¿Esta lista de espera es exclusiva de Castellón?

-Afortunadamente. Lo que se hace es de cada dos órganos que explantamos uno se va a Comunitat, o fuera, y otro se queda en este hospital. Este sistema nos permite que sea más justo, porque antes teníamos la mitad.

-Exportamos más órganos.

-No es solo que hayamos duplicado nuestros resultados, sino que hemos hecho que se dupliquen los de la Comunitat. Hemos trabajado para nuestra provincia, Alicante y Valencia.

Fernando Falcó

-¿Qué ventajas supone para un castellonense que la unidad esté aquí?

-Supone muchísimas ventajas. Cuando eres trasplantado tienes que hacer controles, desplazarte a Valencia, un día te haces la analítica, otro a revisión. Dos viajes con el tiempo que conlleva. Al tenerlo aquí evitas el desplazamiento.

-¿Qué reivindicaciones tienen?

-Necesitamos un hospital de unas características que el que tenemos no cumple. Estoy seguro que el hospital se hará. Otra cosa son los plazos de tiempo. Ahora por lo que hay que luchar es porque estos plazos se reduzcan. A veces me encuentro solo y echo en falta muchos colectivos que deberían estar y no están.

Campaña para la donación de órganos de Alcer Castalia / Fernando Falcó

-¿Y a nivel de diálisis?

-Las instalaciones del Hospital General de Castellón porque actualmente hay falta de espacio en la unidad de agudos y donde nos dializan. Y que monten una unidad en Vila-real que ayudaría muchísimo a descongestionar el hospital y mejorar la calidad de vida a las personas de esa comarca. Al menos los agudos que están ingresados que no tengan que desplazarse a Castellón. El alcalde sabe muy bien lo que hemos pedido.

-¿Y como conclusión algo que quiera destacar?

-La provincia es solidaria, pero también hay un trabajo Alcer agita el árbol y los profesionales sanitarios saben aprovechar las frutas que caen del árbol y lo hacen muy bien. La unidad de nefrología de Castellón se está haciendo famosa, se habla de ella en muchos hospitales de Valencia. Somos pioneros en hemodiálisis domiciliaria. Castellón es la primera provincia en número de personas en este tipo de diálisis y han sido especialmente beneficiadas en los trasplantes que hemos tenido.

-¿Hay que sentirse orgulloso?

-Y tanto.