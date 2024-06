'Boom' de tomates de Castellón: de la huerta a los balcones

La producción profesional de tomate en Castellón va a menos, mientras el cultivo ecológico y amateur, gana terreno, y nunca mejor dicho, con plantones en los huertos de cítricos, en la hanegada de siembra de la herencia familiar o incluso en los balcones como divertimento de los más pequeños y el consiguiente ahorro en la cesta de la compra. El pequeño agricultor da salida al excedente entre amigos o conocidos, o lo vende por poco en un cajón sobre la silla de su portal.

Tomate cherry plantado en maceta en un balcón. / Mediterráneo

Ferran Gregori, técnico de la Unió Llauradora i Ramadera, apunta en su reciente ponencia en el II Congrés de la Tomata Valenciana, l’auténtica la escasa rentabilidad para el productor de tomates, «con una constante pérdida de poder adquisitivo en el ámbito estatal y de la Comunitat, con un progresivo abandono del cultivo» en su vertiente al por mayor. Subida de costes y precios bajos son el cóctel molotov. Unido al aumento desmedido «y sin control» de importaciones, principalmente, de Marruecos; y al mismo tiempo, «el descenso preocupante de la exportación, por ejemplo, a Reino Unido, donde se crece el tomate de Marruecos o Turquía».

Ferran Gregori, en el congreso sobre el tomate valenciano. / Mediterráneo

«Como positivo -añade- destaca el aumento constante del cultivo ecológico». En Castellón la superficie cultivada de tomate era de 783 Ha. y una producción de 36.710 toneladas. (el 33 y 19%, respectivamente, de la cuota autonómica). En 2023, la radiografía habla de 502 Ha. y 17.765 tn (un 48 y 31% del total de la Comunitat).

Marcas de calidad

Tomata de penjar, a la venta en un mercado de Castelló. / Mediterráneo

En la Comunitat existen tres marcas de calidad CV de tomate: la tomata de penjar exclusiva de Castellón (Alcalà de Xivert y alrededores), otra es la tomata valenciana (constituida de una asociación de productores y comercializadores y de momento la representación castellonense es del Alto Palancia) y la de Mutxamel (de Alicante). Entre las tres provincias hay catalogadas de 300 a 400 variedades de semillas. Gregori reivindica, frente al tomate que se sirve todo el año estandarizado y con menos sabor, el de la terreta, quizás más irregular en su aspecto pero más sabroso: «Si vuelves a elegir un tomate producido de la zona, te reencontrarás con el sabor».

La Plana Alta concentra casi el 30% de superficie

Plantones entre naranjos. / Mediterráneo

El Ministerio de Agricultura repasa la distribución comarcal del tomate. La nº1 es la Plana Alta (y el municipio con más superficie Torreblanca, con 28 Ha.). Le sigue Baix Maestrat (con 27 Ha. en Alcalà de Xivert y Peñíscola); Plana Baixa (con Almenara, la Llosa y Xilxes con 21 cada una); Alto Palancia, liderando con Segorbe (13); l’Alt Maestrat (aquí destacan Atzeneta y Albocàsser, con 4 cada una); Alto Mijares (con Puebla de Arenoso, Ludiente y Cortes de Arenoso 2 cada una); l’Alcalatén (5 l’Alcora) y Els Ports (Morella y Vilafranca con 2 cada una).

Mapa actual de la superficie cultivada de tomate en Castellón. / Mediterráneo / Rebeca Gracia

Amparo: "Empecé a plantar cherry en la terraza en pandemia"

Amparo recolecta en su propia casa tomates cherry de abril a octubre. También cultiva otras hortalizas. / Mediterráneo

«Fue en pandemia. Una amiga empezó a plantar en su casa y me decidí. Compré jardineras y macetas de gran tamaño; y plantones en la cooperativa». Así cuenta Amparo Oria el origen de este hobby. Reconoce que su padre se sorprendería «de lo hortelana que me he hecho». Vive en una casa por lo que tiene toda la terraza a su disposición.

Utiliza la terraza de su casa, cajones de naranja y maceteros grandes. / Mediterráneo

«He plantado los tomates en cajones de naranjas, les he puesto una bolsa de plástico y he hecho unos agujeros. Tengo cherry, porque a la variedad tradicional le cuesta más de coger así en maceta. Es una planta trepadora y crece muy bien. Tengo dos tomateras, las voy podando y me da bastante para ensalada. Es un cultivo fácil y bonito para los niños. Ven como crece, cambia de color y les hace ilusión recogerlos. Tengo de abril a octubre. Y me he atrevido con lechugas, berenjenas, pepinos, pimientos del padrón, fresas y ahora empezaré con patatas», relata.

Vicente: "Cultivo la ‘moncofina’, una variedad de piel fina"

Vicente produce tomates para autoconsumo y reparte el excedente en algunos establecimientos. / Sánchez

Moncofa es una de las localidades de la costa castellonense con gran tradición en cultivos de verano. Pero las generaciones más jóvenes no quieren ni oír hablar de la agricultura. De los llauros de toda la vida quedan algunos, como Vicente Canós , quien empezó en su día «a cultivar todo tipo de productos que en aquellos años tenían salida en el mercado y paralelamente vendía a la puerta de casa». Al poco pensó que lo mejor era ofrecer menos variedad manteniendo la calidad y creó la ‘tomata moncofina’, de piel fina y de las mejores. «Cultivo poca cantidad, tengo una clientela selecta . La calidad de este tomate invita a consumirlo diariamente». Dos o tres días a la semana, recolecta pequeñas cantidades y las entrega a personas con establecimientos en Castelló: «Tengo la suerte de que como todo me lo hago yo, puedo defender el precio, que sumado a la calidad me ayuda con los gastos». Miquel Àngel Sánchez

Pedro: "Uso semillas propias y en el sabor se nota: espectacular"

Vicente, en su huerto, explica que hace tiempo que no va al súper a comprar tomates. / Mediterráneo

«Si tengo un ratito de tiempo libre, en vez de ir al bar, me voy al tomate». Pedro Martínez es constructor pero tiene una parcela cerca de la playa, donde siembra. Hace 15 años que planta tomates -al aire libre y de invernadero que se ha montado él mismo-, por lo que recolecta todo el año. «Saben a tomate de verdad: espectacular. Guardo mis semillas de un año para otro, no son de compra, que son híbridas y con menos sabor», relata. También tiene melones, calabazas, pimientos...pero lo que más, tomate: de variedad rosada y de pera, «estos para conserva». «La verdad es que en el súper hace mucho que no compro tomates. Me abastezco todo el año del huerto. O los reparto entre amigos y familia. En estos momentos tengo unas 800 plantas. No vendo nada. Si me la pides, te la doy y ya está. Lo hago más por afición. A la semana recolectaré ejemplares de 10 plantones más o menos. Prepara ensaladas y gazpacho, y también le regala a un amigo, Felis, con chiringuito en la playa.

Futuros chefs: uso en frío, caliente y del aula-huerto...muy pronto

Alumnado de Cosda preparando tostadas con tomate. / Mediterráneo

Vicente Moliner, director de Cosda, la Escuela de Hostelería, Turismo e Industrias alimentarias del Grau, destaca que «el tomate es esencial en la gastronomía mundial y su versatilidad lo convierte en clave en la formación, para explorar técnicas y sabores». "Los alumnos aprenden a trabajar con diferentes variedades según su acidez, carnosidad y cantidad de agua, y su uso en base a recetas, como la ensalada (es idónea la variedad rosa, óptima o raf), gazpacho (de pera), crema (óptima, y permite practicar técnicas de caramelización, reducción y uso de especias para realzar los sabores) o para desayuno con pan restregado, rallado o en rodajas (de penjar, pera o rosa). Es secundario en el sofrito (tomate pimiento), estofados (el dolceta) o salsas (pera)".

Taller de panadería de Cosda, donde se preparan elaboraciones con tomate. / Mediterráneo

Las recetas de la Escuela de Hostelería de Castellón Crema de tomate Sopa rica y reconfortante, se pueden utilizar variedades como el «tomate óptima». Los futuros chefs aprenden a asar los tomates para intensificar su sabor antes de mezclarlos con caldo, crema y condimentos. Esta receta permite a los estudiantes practicar técnicas de caramelización, reducción y uso de especias para realzar los sabores. Salsa de tomate Las salsas de tomate son fundamentales en la cocina italiana. El «tomate pera», con su menor contenido de agua y mayor carnosidad, es ideal. En la escuela de hostelería, se enseña a cocinar tomates lentamente, permitiendo que se descompongan y se concentren en sabor. Esta técnica de reducción es esencial para lograr una salsa rica y compleja.

