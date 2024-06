Las elecciones europeas en Castellón: quejas por falta de papeletas, lío en cambios de colegios y prohibición a mascotas

Por mucho que se empeñaran los políticos durante la campaña en convencer de lo contrario, las elecciones europeas concitan un interés relativo. Castellón no se salva de la tónica. Se vota sin problema cuando la cita coincide con otros comicios -como en el 2019 y las municipales- pero a más de uno le cuesta más si hay que ir a propósito. Fue uno de los comentarios más repetidos entre presidentes de mesa y apoderados en las primeras horas. «Es la primera vez que me toca, y dentro de lo malo es lo mejor, porque solo hay que hacer un recuento y me evito el lío de las papeletas del Senado», dijo Alba, presidenta en Peñíscola.

Anécdotas

Además, la tensión entre representantes de diferentes partidos se reduce. Fue una jornada con apenas incidentes, con todas las mesas constituidas a tiempo, aunque con alguna anécdota. Como la vivida por una electora en biblioteca de la Vall, y a la que impidieron ir junto a su perro. La buena labor de la presidenta hizo que la mascota no entrara, pero el voto sí.

Por otro lado, en este día había 34 candidaturas diferentes -cosas de la circunscripción única- por lo que no cabían papeletas de todos en las cabinas. Hubo quejas porque algunos tuvieron que ir a las mesas para buscar su voto, con la falta de intimidad que supone. También hubo algún lío en Castelló, donde ha habido cambios en las ubicaciones de los colegios electorales.

Aprovechar el tiempo

Entre los ganadores en Castellón estuvo la playa. Fueron miles los que luego se acercaron a los arenales. Como los del Pinar y el Gurugú de Castelló. Seguro que también lo hizo más de un político. Una de las más madrugadoras fue la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, en su localidad.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, lo hizo en su Vall d’Alba natal, y la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, lo hizo en el IES Sos Baynat, acompañada de algunos de sus ediles.

Dónde votaron los políticos

Vicent Marzà, candidato de Sumar-Compromís, votó en la escuela de adultos Josep Pasqual i Tirado, en la avenida Hermanos Bou de Castelló, mientras que el líder provincial del PSPV, Samuel Falomir, votó en el colegio La Salle de l’Alcora. Tampoco faltó en la fiesta de la democracia el alcalde de Vila-real, José Benlloch. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) acudió a la escuela de hostelería del Grau. A nivel autonómico, el president Carlos Mazón votó en Alicante; y la líder del PSPV, Diana Morant, en Gandia. No es difícil intuir lo que votaron todos ellos.