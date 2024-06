Los precios del campo al súper se multiplican por cuatro en Castellón

El último Índice de Precios Origen-Destino de los alimentos (IPOD) de mayo, que publica cada mes la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), marca una gran diferencia entre lo que percibe el productor y lo que paga el castellonense en el lineal -ver gráfico adjunto más abajo-. El coste final de la carne es hasta un 300% superior; en la naranja, un 500% más; el limón, un 800% ; los tomates, un 600% o las cebollas, un 600%.

En un momento en el que determinados alimentos antes básicos casi son un objeto de lujo por su elevado precio, clama más que nunca la denunciada diferencia de precios entre lo que percibe un productor agrario o ganadero y a cuánto se vende en el supermercado. El indicador IPOD vuelve a hacer palpable que «hay productos básicos de la cesta de la compra con precio muy desequilibrado en los lineales», señala el presidente de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris. «Continuamos viendo desequilibrios exagerados en la cadena alimentaria, pese a algunas reformas positivas en la ley. Una de las 43 medidas que aprobó el Ministerio fue reforzar la Agencia de control alimentario que controla las malas praxis dentro de la cadena, como la venta a pérdidas por debajo de lo que cuesta producir, uno de los problemas.

Peris citó un ejemplo reciente como «las cebollas, que como hemos denunciado se pagan en origen al agricultor entre 0,10 y 0,14 céntimos, y en el mercado no se ven por menos de 0,80 e incluso 2 euros el kilo». Además, el portavoz de la Unió añadió que en el precio final influye la importación, «que hace más daño de lo que imaginamos. El agrícola es un sector delicado y complejo y cualquier factor nos afecta. De cebolla, aquí se vende de Nueva Zelanda, Perú...y hasta que no sea acaba ese lote el supermercado no entra a comprar en la campaña de proximidad. Los intermediarios y los proveedores de los grandes súpers e hípers son los que se llevan el grueso; y el más perjudicado es el productor».

En otras ocasiones -agregó Peris- hay cultivos cuya producción está siendo más baja de lo habitual y al haber déficit también hace que su precio suba. Pero como produce poco el agricultor percibe poco y la gran superficie en cuanto tiene ocasión sube muchísimo el precio. Y si tanto sube pues a veces el consumidor no compra porque no tiene para alimentos tan caros».

Se ahorra en gastos de climatización o coche

Ahorrar a fin de mes es misión imposible, tal y como están los precios, pero los consumidores intentar sortear lo caro que está todo cambiando sus hábitos: hay alimentos que no compran o, en el caso de los desplazamientos, si pueden, cogen menos el coche o lo imprescindible. La portavoz de la Organización de Consumidores en la Comunitat Valenciana (OCU), Silvia Huerta, explica que «a los consumidores, de forma habitual, la inflación y la economía doméstica hacen que adaptemos nuestros hábitos de consumo, como por ejemplo, utilizando menos la climatización en casa; o cogiendo menos el coche por el coste del combustible, tanto el gasoil como la gasolina».

Se dejan de comprar alimentos esenciales

Pero además, agregó Huerta, «otra tendencia preocupante es que se dejan de comprar alimentos esenciales para nuestra dieta, como frutas y pescado».

Según una reciente encuesta de la entidad, «el 90% de los consumidores ha cambiado algo sus hábitos alimentarios y uno de cada cuatro compra menos comida en general. Tres de cada diez adquiere menos carne y pescado; el 18% gasta bastante menos en fruta y verdura; y dos de cada tres elige más productos en oferta o marcas blancas». Según un informe de la consultora Circana «el gasto de las familias en marcas blancas ha crecido un 13% en el último año hasta llegar en junio a una cuota del 49,4 %».

