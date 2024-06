La Diputació activa 600.000 euros d'ajudes a entitats vinculades al benestar social a la província

La Diputació Provincial de Castelló activa 600.000 euros d'ajudes destinades a reforçar el benestar social al conjunt de la província.

Així, la Junta de Govern ha aprovat aquest dimarts les bases que regiran la concessió de subvencions a entitats sectorials de la província de Castelló per al manteniment i desenvolupament de projectes de benestar social.

Les bases de les subvencions

Respecte a aquestes bases, la diputada responsable de l'àrea de Benestar Social, Marisa Torlà, ha explicat que les subvencions de la present convocatòria es destinaran a programes o activitats amb repercussió provincial «i podran ser complementàries a les subvencions rebudes per una altra administració pública o entitats públiques o privada, sempre que la suma total de les subvencions concedides no supere el cost total de l'activitat subvencionada», ha declarat la diputada.

Els programes o activitats subvencionades aniran dirigits a iniciatives en matèria de salut i prevenció, de promoció de l'envelliment actiu, de conciliació familiar, educació i infància, i d'activitats socials. «Les polítiques socials formen part dels eixos d'actuació de la Diputació, i per això des de l'equip de govern unim esforços per a activar de manera ràpida i àgil quantes subvencions siguen possibles per a contribuir a millorar l'atenció als castellonencs», ha expressat la presidenta de la institució provincial, Marta Barrachina.

Les entitats

Així mateix, cada entitat prestadora de servicis socials podrà concórrer a la present convocatòria mitjançant un projecte, servici o programa, i «no podràn ser subvencionables aquells que, directament o indirectament, siguen ja finançats per la Diputació de Castelló», ha incidit Torlà.

La subvenció màxima per beneficiari serà de 20.000 euros i un dels requisits a complir per part de les entitats és estar legalment constituïdes i inscrites formalment en els corresponents registres, com a associacions o fundacions, almenys amb un any d'antelació a la data de publicació de la concreció de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. També hauran de mancar de fins de lucre, i no dependre econòmicament o institucionalment, així com disposar de domicili social i representació permanent a la província de Castelló.

Les subvencions destinades al manteniment i desenvolupament de projectes de Benestar Social s'emmarquen en les accions de l'eix d'actuació del pressupost 2024, dissenyat per a crear «una base sòlida de benestar i progrés en la vida de les persones i té l'objectiu de generar igualtat real, efectiva i solucions, prioritzant el suport a les persones, col·lectius i associacions més necessitades de la província», han declarat des de la institució provincial.