Vox propone devolver una cruz al Ribalta de Castelló este mandato

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha anunciado que su grupo municipal propondrá a su socio de gobierno, el Partido Popular (PP), "reponer una cruz en el parque Ribalta en memoria de todas las víctimas de la violencia durante esta legislatura" después de que el pasado viernes la jueza del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón declarara nula la retirada de la cruz del parque Ribalta, realizada el 4 de enero del 2023, tras el recurso interpuesto por Abogados Cristianos y Vox contra el traslado del símbolo hasta la iglesia de Santo Tomás de Villanueva.

Ortolá, flanquado por Alberto Vidal, Luciano Ferrer y Arantxa Miralles, en su intervención. / Victoria Pitarch

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha subrayado que el Ayuntamiento no va a presentar recurso a la sentencia de la cruz del Ribalta "porque lo que dice la sentencia es exactamente lo que el PP pensaba, que se había resignificado por el primer ayuntamiento democrático, que no había ninguna exaltación del franquismo y que, por tanto, -la retirada- no respondía más que a un abuso de poder y a una arbitrariedad por parte del equipo de gobierno".

"A las víctimas de todos los colores"

Ortolá se ha referido al pacto que alcanzaron Vox y PP para instalar un monumento "que rescatara el respeto y la memoria de todas las personas que sufrieron violencia, fueran del color que fueran", y ha señalado que pedirá al PP, en base al punto 70 del acuerdo de gobierno entre los socios, que se instale "una cruz en el mismo lugar donde nunca debería haberse retirado, el parque Ribalta, para instaurar la concordia y la paz entre todos los castellonenses que sufrieron violencia, porque esa cruz además fue retirada por motivos religiosos y por odio hacia la religión católica y cristiana".

"La cruz es del Obispado"

Preguntado respecto a la posibilidad de restituir la misma cruz que fue retirada, y que está ubicada en el patio de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de la capital, en Rafalafena, Ortolá ha indicado que "la cruz trasladada es propiedad del Obispado", y él entiende que este "no tiene por qué entrar en este asunto". Y ha añadido que "la voluntad es que sea durante este mandato". "Aunque la sentencia no es firme, eso no impide instalar un monumento, sea una cruz u otra cosa, durante este mandato, sin duda", ha explicado.

Ortolá, que se ha mostrado "muy orgulloso y satisfecho" con la sentencia, que sigue su curso y contra la que cabe recurso, anunciado ya por el Grup de Recerca de la Memòria Històrica e Intersindical Valenciana, ha recordado que su grupo ya dijo en su momento que dicha resolución "fue manifiestamente injusta", y ha apuntado que, a diferencia de otros partidos, "que se quejaron pero no hicieron nada más que protestar", Vox llevó la protesta a las instituciones, a la calle y a los tribunales, y "la sentencia recoge los argumentos que adujimos en la propia fundamentación del recurso".

"Rozando la prevaricación"

Además, el portavoz de la formación de ultraderecha ha considerado que la resolución, "ha rozado la prevarecación". "Por eso interpusimos una querella contra la entonces concejala de Memoria Histórica, Verònica Ruiz, que, según nuestra consideración, debió de haber seguido adelante", ha dicho. Al respeto, cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 6 de Castelló acordó en febrero de 2023 el sobreseimiento provisional de la denuncia de Vox contra la concejala, al considerar que no actuó de forma arbitraria ni prevaricó con la decisión de retirar de la cruz del Parque Ribalta de la capital de La Plana en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.

El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia

El portavoz del equipo de gobierno, tras avanzar que el Ayuntamiento no va a presentar recurso a la sentencia, ha manifestado la intención de "cumplir el acuerdo de gobierno con Vox de ubicar un monumento para recordar a las víctimas de la violencia", tal y como reza el pacto. Asímismo, ha destacado que la cruz que se retiró del parque Ribalta, "resignificada por el primer gobierno democrático de la ciudad en 1979" es ahora propiedad del Obispado, "por lo que habría que hablar con el Obispado a ver qué piensa sobre la cruz".

Así, ha señalado que hay que decidir sobre "cuál es la mejor ubicación y qué tipo de monumento o , pero queremos recuperar ese monumento a las víctimas de la violencia que el anterior gobierno, de forma arbitraria, quitó, respondiendo a un abuso de poder".

Sales ha apuntado a que "la sentencia dice exactamento lo que nosotros pensábamos y llevamos a la palestra en sucesivos plenarios en el Ayuntamiento de Castelló".

Retirada de la cruz del Ribalta, en enero de 2023. / Gabriel Utiel

El PSOE defiende la legalidad de la retirada

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castelló ha defendido hoy la decisión del gobierno de progreso del Acord de Fadrell de aprobar la retirada de la cruz franquista del parque Ribalta porque había que aplicar el artículo 15 de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica y el artículo 29 de la Ley 14/2017 del 10 de noviembre de Memoria Democrática, “todo ello para cumplir una resolución de la Dirección General de Calidad Democràtica de la Generalitat”. Otra decisión contraria a esta medida, según señala el portavoz adjunto socialista, José Luis López, “nos hubiese llevado a una posible prevaricación”.

López ha señalado que, “como no puede ser de otra manera, respetamos la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, pero habrá por supuesto que esperar a que la sentencia sea firme ya que cabe recurso por parte del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló y la Confederación Intersindical Valenciana”.

Interpretación manipulada

El portavoz socialista insiste en que PP y Vox “están como siempre realizando una interpretación absolutamente manipulada del fallo judicial, porque en ningún momento se habla de que el Ayuntamiento de Castelló atentase contra la libertad religiosa”. En este sentido, recalca que “este nuevo fallo, distinto a otros autos anteriores, pone en cuestión que el traslado de este monumento de origen franquista se justifique en las leyes de memoria democrática, pero no dicen en ningún momento que el ayuntamiento pudiese actuar en la reordenación del parque”.

De hecho, en la sentencia “queda claro que no existe desviación de poder ni vulnera el derecho fundamental que es la libertad religiosa, sino que estamos ante una actuación municipal que se ha llevado a cabo en el ejercicio de sus competencias”, aunque en este caso explicando el TSJCV que fue una decisión “bajo una errónea interpretación de un precepto legal”.

Jardín del parque Ribalta. / Gabriel Utiel

Compromís apela a que es un monumento "franquista"

El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha declarado al respecto de la reubucación de una nueva cruz en el Ribalta, que: “Si uno quiere poner el mismo monumento que puso el fascismo, en el mismo lugar que lo puso el fascismo, no te tiene que extrañar que te llamen fascista”. Garcia ha recordado que: “en contra del que afirma la derecha, la sentencia no exige la restitución del monumento a los caídos en el parco Ribalta, como sí que han hecho otros sentències en España, Ortolà lo sabe y por eso está mintiendo a la ciudadanía, planteando como justicía, su pretensión de restituïr el monumento a los caídos”

Garcia ha añadido que “a la derecha de Castelló no le interesa ni la gratuidad del transporte público para los jóvenes, ni la apertura de las urgencias en el Raval Universitari, ni el incremento de robos a vehículos privados, solo destruir el patrimonio de Castelló, que es un bien de toda la ciudadanía, como es el parque Ribalta, para restituir el mismo monumento y al mismo lugar que puso el fascismo a Castelló".

Y ha recordado que, “aunque la sentencia valora que a la cruz de los caídos erigida en 1942 no se le tiene que aplicar la Ley de memoria democrática y es esto lo que anula, también deja claro que la retirada está dentro de las competencias atribuidas al ayuntamiento, por lo que las acussacions de haber realizado ilegalidades o prevaricación solo responden a esa ultraderecha exaltada e intolerante que criminaliza y persigue a los que no comulguen con sus creencias”.