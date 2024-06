Óscar Ruiz, nascut al Grau de Castelló, és el guanyador del programa Atrapa’m si pots. El castellonenc va estar premiat amb 46.400 euros del pot acumulat, el tercer premi més alt de la història del reconegut espai televisiu d’À Punt. En la final emesa ahir, el concursant va respondre correctament les cinc preguntes definitives en el minut final. Va contestar acuradament a «quin país té com a himne oficial el Cântico da Liberdade?». No ho tenia clar, però es va decantar per Cap Verd després d’haver errat dues vegades, i va encertar.

Curiós i lector

El guanyador castellonenc té 54 anys i es dedica a les finances en una empresa esmaltera de Castelló, però és un apassionat dels viatges i la lectura. Acumula una col·leció de llibres de temàtiques i gèneres molt diversos. «Llegisc un llibre per setmana», comenta. A més, afig que és una persona molt «curiosa». «Em pareixen atractius temes molt variats, com ara la història, les ciències naturals, o la literatura», explica.

Amb el premi, el guanyador vol viatjar amb els seus amics al Japó, un país i una cultura que sempre ha somniat en conèixer i que practica amb el taitxí des de fa anys. També comprarà prestatgeries de qualitat per guardar els seus estimats llibres. A més, té pendent un dinar amb tots els companys del programa. «Esta la pague jo!», assegura. Segons valora sense presumir, «la sort és un factor clau per guanyar un programa d’aquestes característiques». Així, recorda com els nervis i la velocitat del programa poden fer equivocar-te en qüestions que coneixes. Per exemple, li van preguntar per l’autor de Sin noticias de Gurb, d’Eduardo Mendoza, un dels seus llibres preferits i que ha llegit de forma recurrent, però no va saber respondre.

Així, el triomf va sorprendre inclùs al mateix vencedor, que no sabia ni com reaccionar. De fet, confessa que no havia planificat participar, ni s’hi havia preparat res per al programa, ja que l’havien convocat des de producció perquè una amiga havia donat el seu telèfon a l’equip. No obstant això, no és del tot un principiant, també ha participat en altres programes de Canal 9, com La música es la pista i El Picú. El concursant ha hagut de mantenir en secret el premi durant quasi un mes a la seua família i els seus amics, ja que les gravacions del programa es condensen totes en un mateix dia. «Els meus amics se n’assabentaran en el moment de l’emissió». Ruiz destaca el grup i la solidaritat de tots els participants i l’equip d’À Punt: «Vam fer pinya des del primer moment. Han sigut tots molt agradables, el regidor, els companys, l’equip de producció... i el presentador és fantàstic». Acostumat a una rutina d’ordinador i oficina, li ha semblat una experiència increïble.

Sis anys d’À Punt

La final d’Atrapa’m si pots celebrada ahir va coincidir amb el sisè aniversari de la televisió pública valenciana. El programa de preguntes i respostes hi és el més veterà de la cadena. El pot més gran va ser de 52.600 euros, el segon de 48.400, i el tercer, de 46.400, és el que s’emporta Óscar. En sis anys, el programa ha repartit vora 450.000 euros, i té una audiència mitjana de 133.000 espectadors. Comparteixen des d’ara també amb el victoriós castellonenc Óscar Ruiz, un programa de cultura i d’entusiasme.