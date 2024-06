Sanitat estudia trasladar de centro a los médicos para suplir el déficit

La movilidad del personal sanitario dentro la misma macroárea de salud será una de las medidas el Plan de Vacaciones 2024. Así lo apuntó ayer el president Carlos Mazón ayer en el nuevo Centro de Salud de Malilla. El decreto de asistencia sanitaria integral, aprobado por el Consell en febrero, habilita que un sanitario sea desplazado a otro centro durante un máximo de 90 días anuales dentro de su misma agrupación sanitaria interdepartamental (ASI); hay ocho. Esta «flexibilidad permite trasladarlos donde más necesidad pueda haber», explicó Mazón.

La concreción de las medidas del plan estival de Sanitat se conocerán este martes. Lo conocerán los sindicatos en la mesa técnica y la conselleria tiene previsto difundirlo después. Desde el departamento sigue sin dar muchas pistas; no han remitido ningún documento a los representantes sociales. Según la información que ha ido trascendiendo, otras medidas planteadas serán incentivar las vacaciones de los médicos fuera de los meses de verano o abrir menos consultorios auxiliares de costa. Respecto al primer punto, es cierto que el calendario es rotatorio y los facultativos conocen sus libranzas desde principios de año, pero no significa que algunos pudieran plantearse retrasarlas hasta octubre «si el incentivo es lo suficientemente atractivo a nivel económico», explican fuentes del sector a Levante-EMV. Y en cuanto al posible cierre de centros, CSIF ya avanzó hace una semana que, en Castellón, solo está prevista la apertura de cuatro de consultorios auxiliares en la costa y, en Valencia, algunos sindicatos temen el cierre de algunos importantes como el de la playa Oasis de Cullera, en plena zona turística.

80 millones

El único dato confirmado es que el plan contará con una dotación económica de 80 millones de euros, ocho más que el del año anterior. Lo adelantó la portavoz popular Nieves Martínez el viernes. Mazón defendió el lunes que el «plan se ha preparado en tiempo y forma», a pesar de que el pasado año se presentó el 1 de junio; no fue así en 2002, cuando el anuncio se retrasó hasta finales de junio. Explicó, además, que pretende garantizar la «equidad sanitaria y territorial». «No por ser de una ciudad tienen más derecho que alguien que está en zona de despoblación», explicó. Aprovechó también para señalar al Ejecutivo central por no adelantar el fin de la formación de 606 residentes en la Comunitat y por no homologar a los médicos extracomunitarios.

Incentivo por movilidad

Frente a esto, el Consell está haciendo «un esfuerzo organizativo» para compensar la inacción del Gobierno de Sánchez. La movilidad es una de las claves. Pero ¿a cambio de qué? Hay dos opciones. Si el traslado temporal es a una de las 75 plazas consideradas como de difícil cobertura, comporta un incentivo de unos 830 euros mensuales. Por el contrario, el artículo 10 del decreto 2/2024 del Consell y la legislación adicional establecen un pago de 0,19 euros por kilómetro en concepto de combustible. Y, en caso de estar justificado, Sanidad abonaría hasta 37,40 € por dietas y hasta 65,97 € por día de hospedaje.

Sindicatos

No obstante, los profesionales no lo ven claro. Alejandro Calvente, del Sindicato Médico CESM CV, se mostró en contra de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales por considerar que, en vez de solventar el problema, lo agravarán. «Si las condiciones laborales empeoran tendremos menos médicos porque los que tenemos se van a marchar y en Castellón, mucho peor porque Vinaròs es un departamento de muy difícil cobertura», añadió.

«Cuando las plantillas son tan deficitarias porque no se ha invertido en ellas, sino que se han ido ajustando y no hay médicos para cubrir las vacaciones en un departamento o en un centro ¿cómo vas a cubrir los huecos de otro? o son capaces de entender que no tienen médicos y que por este camino van a tener menos», dijo Calvente, pidiendo una mejora de las condiciones laborales para atraer profesionales.