Música i cultura per a fomentar la reinserció social dels interns

La Diputació de Castelló apropa la cultura al Centre Penitenciari Castelló II amb l’actuació musical del grup Corazones Eléctricos. La iniciativa, emmarcada en el programa Més que una fira de la Fira Trovam en col·laboració amb la Diputació, pretén afavorir el desenvolupament social del centre. També hi col·labora la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l’Interior.

Així, el Centre Penitenciari d’Albocàsser va acollir ahir la primera actuació, amb la proposta rockera del grup valencià Corazones Eléctricos, que va reunir els 250 interns del centre. «Aquestes activitats pretenen potenciar el valor social de la cultura i el seu paper com a element integrador i de desenvolupament personal per a aquells grups que, per la seua situació, manquen de les oportunitats per a accedir a ella», ha explicat el diputat provincial de Cultura, Alejandro Clausell.

En aquest sentit, Clausell també va posar de manifest el compromís de la institució provincial amb els agents de la província que requereixen de necessitats específiques per a «millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que atenen i ajudar en la seua inserció social», ha assenyalat.

L'accés a la cultura: un dret universal

A aquesta iniciativa s’hi sumaran altres actuacions «amb l’objectiu d’aconseguir una adequada reinserció social dels integrants del centre», segons han declarat des de la Diputació. Les activitats es desenvoluparan en virtut del conveni firmat entre la Secretaria d’Institucions Penitenciàries i l’entitat provincial, i abastaran teatre, música, cinema o tallers. La institució provincial aportarà prop de 13.300 euros. La programació continua el pròxim dilluns 17 de juny amb el circ teatral de la companyia Les Couchers, que interpretaran el seu espectacle Charlas de Azucarillo, i seguirà al setembre i al desembre amb tallers musicals i projeccions de curtmetratges.

«Aquestes iniciatives se sumen al conjunt d’activitats que el centre penitenciari organitza, al llarg de l’any, per a garantir el dret universal d’accés a la cultural dels interns», ha destacat el diputat provincial de Cultura.