El Consorci Provincial de Bombers de Castelló activa el reforç de la plantilla de personal amb la publicació de la data d'examen de diverses convocatòries i l'addició de 4 places de bomber conductor.

El Butlletí Oficial de la Provincial (BOP) d'este dijous 13 de juny ha publicat la llista definitiva d'admesos així com el tribunal qualificador i la data del primer examen per a tres convocatòries d'ocupació pública per a formar part de la plantilla de personal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

“La implementació, com més prompte millor, de la plantilla de personal del Consorci Provincial de Bombers, permetrà cobrir llocs vacants estructurals i facilitarà de manera notable l'estabilitat i el funcionament del cos de bombers”, ha expressat la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina.

Full de ruta

Com ha subratllat la dirigent provincial, “volem tindre el millor servei de bombers que puguem i per això, seguirem el full de ruta marcat per aconseguir donar estabilitat al col·lectiu de bombers, d'acord amb el compromís adquirit per este Govern Provincial”.

El diputat responsable de l'àrea, David Vicente, ha incidit per la seua part que el dispositiu del Consorci Provincial de Bombers de Castelló “està preparat per a intervindre davant qualsevol emergència que es produïsca a la província de Castelló”. “Els bombers estan operatius les 24 hores del dies els 365 dies de l'any, per això resulta fonamental reforçar el seu servei”, ha ressaltat el diputat provincial.

Quant a les convocatòries publicades este dijous en el BOP, fan referència a una plaça d'Oficial de Prevenció de Riscos Laborals, una plaça de Planificació i Protecció Civil, i una plaça d'Oficial de Manteniment i Logística.

El detall

Desglossant de manera breu cadascuna d'elles, la convocatòria per a proveir una plaça d'Oficial de Prevenció de Riscos Laborals, a través del sistema concurs oposició, cinc aspirants són els aspirants definitius i el primer exercici teòric, obligatori i eliminatori, es desenvoluparà el pròxim 10 de juliol.

Per a la plaça d'Oficial de Manteniment i Logística, 21 són els aspirants que opten a este lloc de treball i el primer exercici teòric està convocat per al pròxim 24 de juliol.

Finalment, la convocatòria per a cobrir una plaça en l'àrea de Planificació i Protecció Civil, suma 21 admesos i el primer examen serà el 21 de juliol.

Així mateix, el Butlletí Oficial de la Província ha publicat l'addició de quatre places de bomber conductor vacants en plantilla i incloses en l'Oferta d'Ocupació Pública 2024. Com ha explicat el diputat David Vicente, “esta addició se suma a les 24 places de bomber conductor pel torn lliure, ascendint a un total de 28 places, en un procés que tenim obert i treballem perquè es puga constituir el tribunal qualificador i publicar la data del primer examen”. Del conjunt de les places, la seua redistribució seria, 9 places per torn de mobilitat i 19 places per torn lliure. Per a esta convocatòria, la institució provincial ha rebut al voltant de 1.300 sol·licituds.