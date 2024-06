Espaitec reuneix 80 persones per a reflexionar sobre la salut mental en l'era digital

Espaitec, el parc científic i tecnològic de la Universitat Jaume I, ha organitzat en Villa Elisa, a Benicàssim, una nova edició de La Clau... de la Innovació, una jornada que ha aprofundit en l'impacte de les noves tecnologies i la digitalització en la salut mental de la societat.

Ho ha fet amb un format inspirat en el programa de televisió La Clave de José Luis Balbín, en la qual s'aborden temes d'actualitat vinculats a innovació, tecnologia i desafiaments de la societat a través d'espais de conversa i reflexió compartida des d'una perspectiva de 360°

L'esdeveniment va començar amb l'actuació musical dels rapers Zeta i Dela, els quals han oferit una perspectiva artística sobre els temes a tractar, creant un ambient reflexiu per a les persones assistents. Posteriorment, es va projectar un breu documental per a explorar els efectes de la digitalització en la salut mental, proporcionant un marc informatiu i visual, que ha servit de preàmbul per a donar pas al debat central de l'esdeveniment.

La periodista Julia Mesonero i el director d’Espaitec, Juan Antonio Bertolín, van moderat el debat en el qual han participat destacats professionals com Abel Baquero, psicòleg en la Fundació Amigó; Rafael Mora, cap de l'Àrea de Salut Mental de l'Hospital Provincial de Castelló; Diego Hidalgo, sociòleg i autor del Manifiesto Off; i Oliver Tauste, membre del Cos Nacional de Policia i autor d'Internet negro.

Exposició a les xarxes socials

Un dels punts centrals del debat va ser l'augment significatiu de problemes de salut mental entre els joves a causa de l'excés d'ús de noves tecnologies. En aquest sentit, Baquero ha afirmat que la constant exposició a les xarxes socials i la dependència dels dispositius digitals han generat un impacte negatiu en el benestar psicològic dels adolescents.

Respecte a les iniciatives que es poden dur a terme per a educar la població sobre un ús responsable de les tecnologies, Tauste va assenyalar que és fonamental implementar programes educatius des d’edat primerenca que incloguen el desenvolupament de competències digitals i el foment d'hàbits saludables en l'ús de dispositius.

Per part seua, Hidalgo va exposar els beneficis que poden suposar la desconnexió digital, i va destacar com aquesta pràctica pot millorar significativament la salut mental i el benestar general de les persones.

Així mateix, es va recalcar la importància de la col·laboració entre professionals de la salut mental i altres persones expertes. Mora va subratllar que aquesta sinergia és essencial per a abordar de manera integral els problemes derivats de l'ús excessiu de la tecnologia.

L'esdeveniment, que compta amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, va concloure amb un intercanvi d'idees i experiències entre ponents i públic.