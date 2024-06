La Universitat per a Majors de la UJI tanca un curs de récord a Castellón /

La Universitat per a Majors de la Universitat Jaume I de Castelló tanca un curs de récord. El Paranimf de la Universitat Jaume I ha acollit la clausura del curs d'aquest programa de formació permanent que ha celebrat el seu vint-i-cinqué aniversari aquest curs 2023-2024. L'acte, presidit per la rectora de l'UJI, Eva Alcón, ha comptat també amb la presència de la directora acadèmica de la Universitat per a Majors, Inmaculada Rodríguez; la coordinadora del programa, Pilar Escuder, i el claustre de professorat, prop d'un centenar de docents, que aquest curs ha participat en el programa.

Un model a seguir

La rectora de l'UJI ha afirmat que la Universitat per a Majors «és un model a seguir, tal com avalen les xifres d'aquest curs, que ha batut el rècord de persones matriculades, senyal que ofereix una formació de qualitat, participativa i adaptada a les necessitats de l'alumnat». Així mateix, Eva Alcón ha destacat l'«incalculable valor social» que representa aquest programa, així com la seua importància com a espai d'oportunitats i d'aprenentatge al llarg de la vida.

Entrega de diplomes

En l'acte s'han entregat els diplomes de Graduat i Postgraduat Universitari Sènior i dels Cursos Sènior en Ciències Humanes i Socials en les diferents seus. A més, el professor Vicent Querol, del departament de Filosofia i Sociologia, ha oferit la lliçó de clausura que ha portat per títol «Bretxa digital i salut: espais socials de desigualtats i oportunitats».

Estudiantat

Durant aquest curs la Universitat per a Majors ha comptat amb 1.132 estudiants: 774 del campus de Castelló (365 en grau i 450 en postgrau) i 358 de les Aules per a Majors de les diferents seus (Seu de l'Interior; dels Ports: Morella – Vilafranca; del Nord: Sant Mateu - Vinaròs, i del Camp de Morvedre).

En total, 98 professors s'han encarregat d'oferir aquesta formació dirigida a un alumnat que busca en el programa, a més d'ampliar coneixements, socialitzar i mantindre's actiu quan finalitza la seua vida laboral, i viure l'experiència de la vida estudiantil en un campus universitari.

Programa formatiu

El programa formatiu de la Universitat per a Majors té una estructura similar a la dels graus universitaris de la Universitat Jaume I: una sèrie d'assignatures troncals, comunes per a tots els grups, i altres que l'alumnat tria segons les seues necessitats i preferències i que busquen reforçar les seues aptituds lingüístiques i tecnològiques. Aquestes es completen amb tallers de diverses temàtiques, així com amb activitats de la Universitat o eixides fora del campus, tant d'índole cultural com de convivència interseus. Des del programa es fomenten tant les relacions intergeneracionals com aquelles que vinculen tot el territori.

Cal destacar que part del treball diari realitzat durant el curs i fruit de projectes d'investigació de l'alumnat de la Universitat de Majors pot consultar-se en la Revista Renaixement, a la Biblioteca Virtual Sènior i en la WikiSènior, per a afavorir la transferència intergeneracional del coneixement i la difusió de l'experiència en l'entorn digital. Dins del seu vessant d'investigació i en el context europeu dels programes Erasmus+, la Universitat per a Majors també participa en projectes que promouen la innovació en eines i models pedagògics dirigits a persones majors, com el projecte Sen Train, finalitzat aquest curs.