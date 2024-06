Alba Pascual, el '14' de la selectividad en Castellón: "El esfuerzo ha valido la pena"

Muchos nervios, y también mucha emoción. Responsabilidad y orgullo a partes iguales. Alba Pascual Clemente (Vila-real, 2007) es la chica 10 y la chica 14 de la selectividad de Castellón este 2024. Sus notas son de órdago: suma un 9,81 en las pruebas de acceso a la universidad (PAU o Ebau), un 9,92 de nota de acceso a la universidad (NAU) en la fase obligatoria sobre 10, y en la bola extra hacia la excelencia, tiene un 13,924 para entrar tras el verano "a Medicina o Enfermería" en la Universitat Jaume I (UJI).

No lo tiene claro: "Medicina o Enfermería; Enfermería o Medicina, no me decido. Tengo que pensarlo, pero ahora sé que tengo nota suficiente para poder acceder a las dos. Como dice mi padre, todo esfuerzo tiene su recompensa, y sí, todo el esfuerzo de estos años ha valido la pena, porque podré elegir la carrera que quiero, y en la universidad pública de Castelló, que es donde quería estudiar". Su 13,924 será, sin duda, una de las notas más altas de la Comunitat, donde la PAU más alta corresponde a una alumna del IES Francesc de Canals, con un 9,87, solo seis décimas por encima.

Alba Pascual Clemente, en la graduación en el IES Miralcamp. / Mediterráneo

Bachillerato científico-técnico

A ella, que ha cursado un Bachillerato Científico-Técnico, ser la mejor, parece importarle poco. Lo que le emociona, y la ha hecho llorar a destajo durante unos minutos, de emoción, han sido las calificaciones de las pruebas de su Ebau. Sobre todo porque algunas no le fueron "demasiado bien, como Matemáticas y Química, dos de mis asignaturas favoritas, de las que no salí muy contenta...". Al final, un 10 unánime en cada una de ellas. Y no ha sido el único. También ha sido de matrícula en Castellano, "gracias a mi profesora, Amparo", e Inglés. Un 9,75 en Valenciano y Biología; y un 9,3 en Filosofía -que eligió frente a Historia de España- completan la cartilla de notas, para soñar.

Médico o enfermera, no sabe aún

Soñar con "ser médico" o "enfermera". De nuevo, "una responsabilidad". "Estoy superemocionada", dice. Estaba previsto que este viernes, a las 13.00 horas, la Conselleria de Educación colgara las notas. "A las 12.50 ya he puesto todos los datos, y a las 12.58 ya estábamos mi madre, mi hermana y yo dándole cada cinco segundos a la actualización, hasta que se ha abierto la página y hemos visto las notas. Ha sido una explosión de sentimientos, y no he podido evitar llorar... pero de alegría y de nervios".

"Lo he conseguido, y no lo habría hecho sin el apoyo de mi familia, de mi hermana Sara y mis padres, Delfina María y Óscar, que nunca me han obligado a estudiar, siempre me han dicho que hiciera lo que pudiera, que fuera a máximos", explica, para señalar que "desde pequeña, eso sí, mi abuela, que fue maestra, me enseñó a estudiar, y a aplicarme". "Gracias por estar ahí", señala. Justo a su abuela ha sido a la primera que ha llamado para contarle la noticia.

Alba Pascual, la alumna con la nota más alta en la Ebau de Castellón. / Mediterráneo

Constancia máxima

Se considera una persona exigente con ella misma y constante. "No sé en qué momento de la ESO, en el Miralcamp, pensé en qué quería ser de mayor, porque lo que quieres cuando eres pequeña, no vale; pero sí recuerdo que, cuando iba a entrar en Bachillerato ya sabía que sería Enfermería o Medicina, y a por ello, porque las últimas notas de corte han sido muy altas". Para ser ciertos, el pasado año fueron un 13,27 y un 12,178, respectivamente.

"Intenté no pensar en ello, pero es inevitable. Ahora me doy cuenta que todo el esfuerzo, la constancia y las horas de estudios han valido la pena", dice, mientras explica que "estas últimas semanas previas a la Ebau fueron de órdago, con las fiestas de Sant Pascual en el pueblo, y me fui al apartamento; y después la presión de la última semana... cuando llegan los exámenes en la UJI... Pero al final, todo sale bien". Ahí es donde es importante "reconocer a los que te rodean en la vida: la familia, y las amigas, que hemos ido a una".

Alba Pascual, la 'chica 10' de la selectividad 2024. / Mediterráneo

Ahora, con las amigas a Mallorca

Con ellas se marcha la semana que viene de viaje final de Bachillerato a Mallorca. "Una semana para relajarnos, una vez sabidas las notas, para disfrutar y hacer un poco de vacaciones, antes de matricularnos en la universidad, a partir del día 17". Los plazos los tiene clarísimos, y será entonces cuando deberá deshojar la margarita: Enfermería o Medicina. Esta tarde, su teléfono echaba humo, con cientos de felicitaciones.

Hablan sus profesores

Su tutora en el IES Miralcamp, Sonia López, la define como una persona "excepcional, no solo en lo académico, sino en lo personal, siempre para todos". "Se merece esa nota y poder hacer en la vida lo que ella quiera, con una familia detrás que la apoya en todo".

La directora del centro, Mª Ángeles Alba, explica que "es una alegría y un orgullo para el instituto, porque eso significa que la organización y la enseñanza que impartimos aporta un granito de arena a personas tan excepcionales como Alba, que lleva en el Miralcamp desde 1º de ESO, y siempre ha sido una alumna excelente, pero además es una persona muy contemporánea, muy social y se merece esto que le está pasando". "Deja huella en el centro", concluye.