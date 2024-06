Las infecciones de transmisión sexual se disparan en Castellón

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se disparan en Castellón. De este modo, según se desprende de los datos de la Conselleria de Sanitat, tanto el gonococo como la sífilis, la chlamydia han experimentado un aumento de la incidencia en el último año.

Precisamente el lunes 10 de junio el Ministerio de Sanidad presentó la campaña Yo soy del sexo seguro, para visibilizar las ITS entre la población joven, fomentar la prevención, el autocuidado y la responsabilidad. Esta se suma a la campaña que Sanitat puso en marcha a finales del año pasado.

Incidencia

Entre ellas destaca el aumento de la chlamydia, de 339 a 475 casos, con lo que la incidencia pasa de 56,20 a 78,28 por cada 100.000 habitantes en Castellón.

También va al alza el gonococo, de 248 a 378 contagios, con lo que la incidencia sube más de 20 puntos (de 41,09 a 62,30.

En el caso de la sífilis, se ha dado un avance más moderado, de 78 casos a 89, de forma que la incidencia pasa de 12,92 a 14,67.

Por el contrario, el virus de la inmunodeficiencia humana experimenta un retroceso al diagnosticarse 34 casos, cinco menos que en el año anterior, con lo que se pasa a 5,60 por cien mil personas (el ejercicio precedente era de 6,46).

Las causas

La doctora Pilar Carratalá Barrés, obstetra y ginecóloga en el Hospital Vithas Castellón, explica que el incremento de las ITS responde al incremento de relaciones sexuales entre los jóvenes hoy en día, principalmente. El hecho de que se mantengan más relaciones sexuales y se haga un menor uso de medios de protección propician los contagios. El intercambio de parejas se sitúa también entre los motivos por los que hay un repunte de estas afecciones.

A la hora de explicar los principales errores que se están cometiendo, esta experta señala que en muchas ocasiones «las ITS son asintomáticas, lo que hace que puedan pasarse por alto a menos que estén en un estadio avanzado o que den problemas como llagas, úlceras, esterilidad o que una madre pase a su hijo la enfermedad durante el embarazo». Según explica, el problema es que «no estamos haciendo un screening correcto. La población debería hacerse test serológicos o algún tipo de análisis para asegurarse de que no se tiene ninguna ITS antes de tener una nueva pareja sexual».

La ginecóloga del Hospital Vithas Pilar Carratalá / Vithas

Preservativo

Otro problema es la falta de uso del preservativo, ya que muchas parejas heterosexuales no están recurriendo a los condones. A ello se suma el uso de juguetes sexuales compartidos, que está incrementando también los contagios. «Debería hacerse una correcta higiene de estos dispositivos antes de cambiarlo a la otra persona o un uso individual de los mismos».

Consejos

A la hora de recomendaciones para atajar el problema, la ginecóloga señala que desde luego, el campo de batalla hoy en día son los jóvenes, que es donde la incidencia de las ITS es más elevada». Por ello apela a trabajar en medidas de prevención, para conocer cuáles son estas enfermedades, que consecuencias pueden tener los contagios para la salud de una sífilis, gonorrea o sida. Señala que aunque sí hay conocimiento, este debe estar más al alcance y se debe insistir más a la población para que conozcan con más detalle lo que puede ocurrirles si la enfermedad avanza. «Prevención desde el conocimiento, dónde tengo que acudir, quién me tiene que visitar, a quién se lo tengo que decir», apunta. También apela a incidir más en el uso de las medidas de protección (preservativos, juguetes sexuales...), visitas al ginecólogo, controles de serologías... Asimismo, alerta sobre el consumo de drogas, que puede provocar que se baje la guardia y pierda el norte y se corre el riesgo de mantener relaciones sexuales sin protección. «Debo ser consciente para evitar si tengo algo contagiar o contagiarme yo. Además, «la población debería interiorizar que si tiene varias parejas sexuales o cuando cambio de pareja debería hacerme test serológicos para asegurarme que no arrastro a esta persona».

Dónde acudir

Asimismo, la Conselleria de Saitat recordó que ante cualquier práctica de riesgo, el sistema sanitario dispone de numerosos recursos asistenciales para poder realizar un diagnóstico temprano.

Suscríbete para seguir leyendo