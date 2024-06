Les famílies urgeixen 'vigilar' els nous horaris escolars a Castelló

Fampa Castelló Penyagolosa vol expressar la seua "preocupació" respecte a les sol·licituds de modificació d'horari per al curs vinent formulades per les direccions de diversos centres escolars de la província de Castelló. "La federació s'esforça per garantir que les escoles siguen espais de benestar i desenvolupament adequats per a tot l’alumnat i les seues famílies. Estarem vigilant de prop aquesta situació i continuarem defensant els drets i interessos de les famílies en el sistema educatiu", assenyalen.

Segons expliquen des de l'ens, que aglutina més de 200 ampes escolars de la província, "en els últims dies, s'han rebut informació de diversos centres educatius en els quals s’han proposat modificacions horàries. Aquestes propostes inclouen horaris que les famílies no aproven, ja que dificulten la conciliació de la vida laboral i familiar dels pares i mares, i no prioritzen el benestar de l'alumnat per damunt de qualsevol altre interés".

L'alumnat afronta els darrers dies d'escola. / Mediterráneo

El cas del Tombatossals

En Castelló ciutat, per exemple, les famílies del colegi Tombatossals estan en peu de guerra amb la direcció del centre, amb un allau d'al·legacions enviades a la Direcció Territorial d'Educació, pel canvi horari, aprovat pel consell escolar, per majoria, i amb el vot en contra del representants de l'Ampa, que avança l'eixida de les 16.30 a les 16.00 hores el curs que vé, començant la vesprada a les 14.30 hores. Els pares critiquen que, després de dos votacions per a establir la jornada continua, i dos 'nos' de les famílies, ara es vullga avançar l'eixida escolar, després que en els darrers sis anys s'haja canviat dos vegades l'horari. El cas està ara en la taula de la Inspecció Educativa, que ha d'elevar un informe a la Direcció Territorial de la Conselleria d'Educació, que és la que dóna l'ok'.

En altres centres, con l'Isabel Ferrer, que volia fer el mateix, finalment, i després del diàleg entre la direcció i les famílies, es va cancelar la votació al consell escolar.

Amb l'admissió ja finalitzada

No són els únics. Desde Fampa consideren que "aquests canvis a aquestes altures perjudiquen principalment les famílies, que en el panorama actual, amb el districte únic, és possible que s’hagen decantat per un centre educatiu o un altre basant-se’n en l’horari". "Açò generarà, sense dubte, incertesa i evitarà que les famílies puguen organitzar-se degudament fins que no se'ls comunique el nou horari", diuen.

"Demanem a les autoritats educatives, com ho hem fet durant anys, que atenguen les peticions de les famílies i regulen definitivament els horaris de les escoles públiques. També sol·licitem que la Direcció Territorial no accepte les modificacions horàries presentades per al curs vinent, amb l’objectiu de reduir la incertesa de les famílies", assenyalen.

Canvis constants d'horari

En un comunicat, demanen que "l'escola pública no pot continuar sotmesa a canvis constants d'horari i a una inestabilitat que, en última instància, només beneficia les escoles concertades i privades". I exigeixen "que les decisions sobre els horaris del centre es prenguen amb la participació activa de totes les famílies del centre que ho desitgen (i no només amb votacions al Consell Escolar, on les famílies estan infrarepresentades i no es compta amb el vot de la majoria de les famílies) i sempre amb el millor interés dels xiquets i xiquetes com a prioritat".