Escuelas de verano en Castellón: un 'escudo' para la conciliación

La diferencia entre contar con un familiar -generalmente, las abuelas y abuelos- que pueda cuidar de los hijos menores en verano, a no tenerlo, puede redundar en un desembolso de hasta 600 euros al mes (con horario extendido y comida) o de apenas 50 mensuales con descuento por hermano y circunstancias (en el caso de contar con subvenciones públicas).

Las escuelas de verano de Castellón ya tienen desde hace semanas inscritos a cientos de niños y niñas de Castellón en previsión de la finalización del curso escolar, este próximo 21 de junio, y la continuidad de la vida laboral de los progenitores, todavía sin vacaciones. Esta dificultad para conciliar hace que cada campaña estival --junto con las tardes de junio y septiembre, sin clases- afloren cada vez más y más opciones propuestas por la iniciativa privada, a cada cual más atractiva: idiomas, multideporte, actividades acuáticas, robótica, tecnología, laser games, montaña, playa, campamentos, dibujo y manualidades, e incluso cocina.

La variedad de temáticas y las opciones de tarifas -con o sin comedor, días sueltos, mes entero, con horario matinero - es un galimatías y, cual elección de compañía telefónica, cada familia elige en función de confianza, proximidad al trabajo o al hogar, los amigos de los pequeños, el aprendizaje y las aficiones, y, con un gran peso, el presupuesto disponible: en ocasiones un día suelto cuesta 50 euros, o 100 la semana, etc.

Dejando a un lado las tarifas, las alianzas entre quienes organizan las escuelas van a más. Como en Orpesa, donde los usuarios de la escuela de verano se alojan en un cámping; también un hotel de Lucena explica cómo cada verano hospeda a participantes en escuelas de verano y les sirve la comida.

Apuntes: ¿una paga retribuida para cuidar...a partir de agosto? El Gobierno central anunció para este 2024 un permiso parental retribuido de 8 semanas para cuidar a hijos/as hasta los 8 años. El presidente del Club de Recursos Humanos de Castellón, Luis Prada, explicó que «falta el desarrollo reglamentario para poder solicitarlo y está pendiente el tema de la remuneración. Existe algo de confusión dado que no se ha desarrollado la normativa pero se podría poner en marcha en agosto (plazo directiva UE)». Con todo, agregó que «en Castellón, muchos convenios colectivos de empresa y sectoriales ya contemplan reducciones de jornada en verano, en el marco de las horas anuales pactadas». Desde el Ministerio de Derechos Sociales explicaron a ‘Mediterráneo’ que dicho permiso «puede solicitarse desde que entró en vigor el 30 de junio de 2023, pero sin carácter retribuido. Esto debe desarrollarse aún».

Instalaciones: el aire libre gana puntos

Otras utilizan como sede colegios públicos o son los propios privados o concertados que organizan su propuesta lúdico-educativa de continuidad, pero con un punto de vista de más ocio y con excursiones complementarias: a la playa, al parque acuático, al aeroclub o al Planetario. Los hay que incluso tienen un eje temático de actualidad, como es el caso del colegio Palmerar de Benicàssim, con las Olimpiadas, que se celebran justo en estos meses.

Una nueva mascota

La demanda más fuerte, aunque depende de cuándo tengas vacaciones los padres y madres y cómo se planifiquen, suele darse más «en julio». Así lo apuntan desde Impala, en el Grao de Castellón, que ofrece su Escuela de Verano para niños y niñas desde los 3 a los 16 años, aunque la franja con más solicitantes es la de 10 y 12 años; y menos a partir de los 14.

Impala / Mediterráneo

Como novedad, este verano tendrán «a la mascota Pali, que vendrá cada viernes a despedir a los participantes; hemos adecuado más zonas de sombra y equipado más salas con aire acondicionado; además, la entrada de los usuarios será escalonada. Empezamos ya el lunes, 24 de junio , de 9.00 a 14.00 o de 9.00 a 17.00 h. con comedor a elegir. Hay servicio de ludoteca de 7.30 hasta las 9.00 por si hay papás que empiezan a trabajar las 8.00 h.». E incluso, aunque su casa se encuentre muy próxima, los pequeños pueden experimentar lo que es un campamento «y quedarse a dormir los jueves, con sacos de dormir, organizados por edades: en la ludoteca, en la zona exterior o en la sala de Pilates que tiene tatamis más blanditos donde se quedan los de menor edad. Les encanta: Cenan, juegan y desayunan juntos».

Se pide más el mes de julio completo

Reciben a pequeños de familias de Castellón, Benicàssim, Vila-real, Almassora pero también gente que tiene apartamento y viene de turismo y a veces piden 1 ó 2 semanas, pero es un 5% de todo. «Por norma general, la gente contrata un mínimo de dos semanas aunque este año estamos viendo que son de todo campus completo: del 24 de junio al 9 de agosto», indican.

El agua, un gran aliado

Talleres sensoriales de Kids and Us la Vall d'Uixó, este verano en Monmar / Mediterráneo

Kids and Us de la Vall d’Uixó se ha aliado, para su Summer Fun, como novedad, con el complejo Monmar, en la playa de Moncofa, para ofrecer desde allí la opción de «disfrutar y aprender inglés de forma divertida del 1 al 26 de julio, en un entorno privilegiado con espacios abiertos, jardines y piscinas». Explican que las familias aprecian mucho la opción del agua, y más con el calor, y de hecho está teniendo «muy buena acogida», con inscritos también de veraneantes de Moncofa, Xilxes, Almenara, etc. «Atendemos la franja de edad de 3 a 12 años con opción de entrar a las 8.30 h. para facilitar la conciliación», indican.

La piscina de Monmar, en la playa de Moncofa, un gran atractivo para la escuela de verano de Kids and Us la Vall d'Uixó. / Mediterráneo

La experiencia es un grado

Divertido baile del alumnado de Laude British School Vila-real, en su escuela de verano. / Mediterráneo

La veterana British School Vila-real lleva ofreciendo desde hace 28 años su exitosa Summer School. «Es un curso de inmersión lingüística en inglés que se celebra en julio y alberga cada año a más 250 alumnos/as de toda la provincia, de entre 2 y 16 años», detallan. Se combina el aprendizaje dl idioma con la práctica de deportes, natación, talleres de ciencias, mates, arte o música. La temática de este 2024 es Our Amazing Planet.

Piscina de British School Vila-real. / Mediterráneo

Gestión y opciones públicas

Los ayuntamientos gestionan también escuelas de verano. Desde Burriana explican que ofertan 350 plazas para niños de 3 a 14 años en el colegio Tarancón: «Las solicitudes superan las plazas, pero en los últimos días se han dado de baja en espera unas 42 personas por varias circunstancias, como cambio de vacaciones de los padres. Otros años la lista que aguardaba plaza estaba entre 70 y 120, y este está por debajo».

