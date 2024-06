Falomir destaca el trabajo realizado para lograr que l’Alcora sea más moderna y viva

Más que como político, Samuel Falomir Sancho se define como un servidor público volcado en la mejora de su pueblo, l’Alcora, del que se declara totalmente enamorado. Lleva 7 años al frente del Ayuntamiento, donde entró como concejal a los 19 años. El 28 de mayo de 2023 los vecinos y vecinas volvieron a otorgarle su confianza de manera mayoritaria, logrando un resultado histórico de 11 concejales.

El alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, hace balance del primer año de la nueva legislatura. / Mediterráneo

Falomir inicia su balance del último año destacando sobre su hoja de ruta que se han puesto en marcha dos de los proyectos más ambiciosos de su programa: la construcción de la Casa de la Cultura y la rehabilitación y ampliación del IES Ximén d’Urrea. Además, matiza, ya se ha materializado la compra de un terreno de 80.500 m2 para potenciar el paraje del Castillo de l’Alcalatén y también se han ejecutado nuevas actuaciones de modernización en los polígonos industriales.

Las obras de rehabilitación y ampliación del IES Ximén d'Urrea también están en marcha. / Mediterráneo

Casa de la Cultura

Sobre la Casa de la Cultura señala que albergará la nueva biblioteca --que es la fase que se está realizando en la actualidad con la subvención conseguida de los fondos europeos-, la Escuela de Música, un auditorio, la sección de la Escuela Oficial de Idiomas, los talleres de la Escuela para Personas Adultas, cafetería, oficinas municipales y un espacio de interpretación. Todo ello permitirá, además, potenciar el Casal Jove, que se trasladará al edificio de la actual biblioteca, y crear un centro específico de formación en las actuales instalaciones.

Polígonos industriales

Una gran y reciente noticia es la consecución de más de un millón de euros en ayudas del Ivace para seguir mejorando los polígonos industriales, una cifra récord, según manifiesta el primer edil, porque haber duplicado este año las ayudas es consecuencia directa de haber insistido y trabajado para crear la primera Entidad de Gestión y Modernización (EGM) de l’Alcora en el polígono de Torreta.

Sobre nuevos negocios en la localidad, señala que desde hace unas semanas, junto con su equipo de gobierno, ha realizado una ruta de visitas por un buen número de negocios instaurados recientemente en la localidad y también están visitando empresas que han realizado destacadas inversiones para la ampliación y mejora de sus instalaciones. «No podemos olvidar que venimos de una crisis, derivada de la pandemia, la guerra en Ucrania y la inflación..., pero es una realidad que en la actualidad hay movimiento, solicitudes de licencias y mucha actividad gracias a emprendedores valientes y empresarios que están apostando por invertir en l’Alcora y eso siempre es una buena noticia», asegura.

Sobre la adquisición de la antigua azulejera Sanchis, Falomir señala que se está en un punto bastante avanzado, pues la Sareb ha aceptado la oferta del Ayuntamiento y está en proceso de eliminar la última carga que arrastraba el inmueble. Falomir declara: «Siempre he dicho que no iba a tirar la toalla, al menos no será por no intentarlo, ya que son muchos y muy beneficiosos para los alcorinos y alcorinas los proyectos que podríamos impulsar en esos terrenos, idóneos por superficie y ubicación. Uno de ellos sería la residencia para la tercera edad».

Centro de Día

Sobre el proyecto ya hecho realidad del Centro de Día, subraya que no solo se han cumplido las expectativas, sino que se han superado. «El servicio que se ofrece en este centro y el trato por parte de sus profesionales es excelente. Cada vez que vamos de visita me emociono, la verdad, al ver a nuestros mayores tan contentos con expresiones del tipo estamos como en casa o somos como una familia».

En lo que va de legislatura se han creado concejalías de Vivienda e Infancia: «El tema de la promoción de vivienda a precios asequibles es una de nuestras máximas prioridades, por ello hemos creado una partida para adquirir terrenos y nos hemos adherido al plan Vive de la Generalitat». Y en cuanto a infancia «destacaría el gran impulso que se ha dado a las actividades dirigidas a los niños y niñas».

Falomir subraya también, entre otros aspectos, que l’Alcora se ha convertido en todo un referente en recuperación patrimonial con iniciativas como la puesta en valor de la Real Fábrica, siendo el siguiente objetivo poner en valor su zona fundacional, un proyecto que han presentado a la convocatoria de ayudas del programa 2% Cultural, del Gobierno de España, del que espera poder dar pronto buenas noticias al respecto.