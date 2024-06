Nules recupera la estabilidad política en un año de transición presupuestaria

Uno de los principales logros del primer año de la legislatura 2023-2027 en el Ayuntamiento de Nules es la estabilidad. Al menos así lo expone el alcalde, David García, que ha encarado su tercer mandato con el respaldo de una mayoría nacida de un pacto de gobierno con el Partido Socialista y Més Nules, salvando así la minoría con la que tuvo que gestionar el consistorio los cuatro años anteriores.

García siempre ha defendido que, más allá de las diferencias ideológicas entre partidos, existen proyectos comunes que responden al interés general, y que son los que deben priorizarse en política, especialmente en el ámbito local. Ese fue el objeto del pacto y sobre el que se está trabajando, aunque no sin obstáculos.

El equipo de gobierno acaba de aprobar el presupuesto municipal del 2024. / Mònica Mira |

El resumen de este primer año de gobierno tiene un fiel reflejo en el presupuesto municipal aprobado recientemente. Si en algo han coincidido los tres partidos que se han comprometido a colaborar para sacar adelante la legislatura, es en que el mantenimiento de todos los servicios que se prestan a los ciudadanos en condiciones de calidad es innegociable. El escenario económico al que se ha enfrentado el consistorio en los últimos dos años, sin embargo, no ha sido el más propicio y se han tenido que tomar decisiones «que responden a la responsabilidad, la que debe exigírsele a cualquier responsable político», indica García.

Estabilidad

Durante este año, el propósito común que ha abordado el gobierno local ha sido analizar las posibilidades económicas del Ayuntamiento y buscar soluciones para los desequilibrios generados por una crisis inflacionista y de precios que ha lastrado a la sociedad en general, pero a Nules en particular porque «durante mucho tiempo no ha habido ningún tipo de revisión de las tasas que pagan los vecinos por algunos servicios, y los impuestos, que son los únicos ingresos directos, no se han tocado, mientras otros municipios realizaban subidas para poder equilibrar sus presupuestos».

Garantizar la estabilidad pasaba, como expone el alcalde, por realizar esa revisión de algunas de las tasas «que llevaban más tiempo sin adaptarse a la nueva realidad económica». El equipo de gobierno remarca que en todos los casos afectan a servicios «que no son una necesidad para los vecinos, sino una opción» y las variaciones se han limitado a una adaptación al IPC, como, por otra parte, pasa cada año con los principales contratos de suministro del Ayuntamiento, como la luz, el transporte o la limpieza viaria y la recogida de la basura.

La modernización de las áreas industriales es una prioridad del gobierno local. / Mònica Mira |

Inversiones necesarias

Con todo, el alcalde insiste en que la herencia de la «gestión responsable y coherente» de la anterior legislatura, ha posibilitado que el capítulo de inversiones del presupuesto pueda nutrirse del remanente del 2023. Algo más de un millón de euros que va a destinarse, por citar las actuaciones más significativas, a la peatonalización de la plaza Fray Asensi Nebot (256.380 euros), la pavimentación de caminos rurales (110.000 euros) y las mejoras en tres polígonos industriales (516.000 euros).

David García remarca que este será un año de transición «y la misión que asumimos después de realizar estos ajustes es ponernos a trabajar ya para construir juntos un proyecto político que dé garantías a Nules, desde la responsabilidad y la seriedad».