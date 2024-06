Tres profesionales de Castellón, en misión internacional

La movilidad transnacional en Castellón va implícita en el puesto de trabajo de numerosos castellonenses, en especial los que trabajan en puestos tecnológicos, ingenierías o comerciales; pero también en oficios. Desde un viaje para montar una tienda en otro país a reformar el mobiliario de la vivienda de un jeque, montar una fábrica de cero o supervisar una gran obra de ingeniería civil.

Los técnicos cerámicos, un perfil habitual en estos viajes de trabajo de cierta duración, a consultas de Mediterráneo, explican que ahora sobre todo «estamos viajando a Asia, Oriente Medio o África en general, a países en desarrollo. A Europa apenas se viaja por alguna feria o similar. Muchos técnicos se están desplazando actualmente a Argelia, donde han abierto muchas fábricas cerámicas, y también a Arabia y Emiratos».

El presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Castellón, Rafael Gil Cobreros, explicó que con la pandemia fueron a menos los viajes por parte de los autónomos comerciales, «que nos pagamos nuestros gastos; es distinto si estás contratado por una empresa», de modo que en este 2024 habrán caído «a la mitad», y más teniendo en cuenta, indicó, «que se ha disparado el desembolso en combustible; el hotel es más caro». Otra estrategia es «organizar los viajes y agrupar las visitas a los clientes por zonas para optimizar costes».

Juraj Drozda (Rúbrica). Supervisor de proyectos: «Viajo a Dinamarca: superviso el túnel más largo del mundo»

Juraj supervisa un megaproyecto. / Mediterráneo

Juraj Drozda vive en Almassora pero ha pasado los últimos tres años viajando regularmente a Dinamarca, supervisando equipos para uno de los proyectos de infraestructura en ingeniería civil más impresionantes: el túnel sumergido más largo del mundo que conectará Dinamarca y Alemania. Juraj garantiza el montaje de cada equipo suministrado por Rúbrica -compañía de Castellón- se realice correctamente, brindando el apoyo técnico y logístico necesario en este megaproyecto. En Rødbyhavn (Dinamarca) pasa temporadas de hasta dos meses, se aloja en una casa alquilada por la empresa. Allí ha disfrutado de las «entrañables visitas matutinas de los ciervos»; y ha recibido puntualmente a otros compañeros de trabajo, creando un ambiente de camaradería.

Para Juraj, trabajar en un proyecto de tal envergadura le ha permitido desarrollar habilidades técnicas y de gestión, y ampliar su red profesional internacional. «He conocido a gente increíble de varios países y hemos compartido momentos inolvidables», cita.

Lucía Bartoll (bp). Lead Appraisal Engineer: «Trabajar en Londres fue una experiencia muy gratificante»

Lucía Bartoll, de bp. / Mediterráneo

Lucía Bartoll es Lead Appraisal Engineer en bp, en las instalaciones de la compañía en el Grao de Castellón. Es la profesional responsable de desarrollo inicial de los proyectos de la refinería castellonense y hace tan solo un par de años que volvió a España después de una estancia de trabajo en el extranjero.

En concreto, Lucía estuvo durante un periodo de tres años viviendo y trabajando para bp en Reino Unido, en Londres. «Llegué a la capital británica, una ciudad muy cosmopolita y con una gran diversidad cultural, para desempeñar el puesto en bp de Crude asset economist en Canary Wharf, el barrio financiero de Londres. Para mí fue una experiencia muy gratificante y positiva tanto a nivel personal como profesional», manifiesta al respecto la castellonense.

«No puedo negar que a la vez supuso todo un reto, ya que tuve que trasladar a mi familia - a mi marido, mis dos hijos y a nuestro perro- hasta otro país con un idioma diferente y en el que empezar prácticamente desde cero», rememora sobre esta etapa.

Javier Adell (Macer). Director comercial de Exportación: «He viajado a 31 países; conozco culturas de todo el mundo»

Javier Adell, de Macer. / Mediterráneo

Javier Adell Adell (53 años) es químico y director comercial de Exportación en Macer, fabricante de maquinaria y equipos para el sector cerámico: «En los últimos meses he estado en Marruecos y Polonia, pero desde mi llegada a Macer hace más de 17 años he estado en 31 países, entre los cinco continentes». «Como experiencia personal -agrega- supone la posibilidad de conocer culturas diferentes del mundo entero, aportándome una visión muy amplia». En el ámbito profesional, «aprendes a adaptarte a las específicas y diferentes formas de entablar negocios con las diferentes idiosincrasias de cada país». Para Javier, «aunque ha supuesto un gran sacrificio tener que desplazarme continuamente, he encontrado en el ámbito familiar comprensión y apoyo». En su caso, la duración de las estancias está ligada al número de clientes de cada país, llegando en alguna ocasión a concatenar visitas a diferentes países en un solo viaje. Otros compañeros de asistencia técnica dependen del servicio requerido, y varía de dos días a dos semanas.

