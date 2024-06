La Vall d’Uixó sienta las bases de su transformación de la mano de Europa

«La Vall ya no se conforma con lo que tiene o lo que le toca. Ahora somos una ciudad que aspiramos a lo más alto». Así describe la situación actual de su localidad la alcaldesa, Tania Baños, quien ya avanzó tras revalidar su liderazgo en las pasadas elecciones municipales, que esta sería «la legislatura de la transformación», y lo será de la mano de la Unión Europea.

Cuando el nuevo mandato ya ha completado su primer año, el balance objetivo que se puede hacer de lo que está sucediendo en la Vall d’Uixó apunta hacia las grandes obras que ya están en marcha o que están completando sus últimas fases administrativas para acometer su ejecución.

Los más de 14 millones de euros de aportaciones europeas han convertido a esta ciudad en la que más financiación comunitaria ha recibido en la provincia de Castellón a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se han materializado los fondos Next Generation EU. Y no es una circunstancia casual. «Hemos trabajado a conciencia para estar preparados», indica Baños.

La reconstrucción del Rosario Pérez es uno de los hitos que marcará la legislatura. | MÒNICA MIRA / MEDITERRÁNEO / Mònica Mira |

Por las características de gestión de los distintos programas de ayudas, en el equipo de gobierno «éramos muy conscientes del sobreesfuerzo que iba a requerir subirse a este tren, que no estábamos dispuestos a perder», y el Ayuntamiento se ha adaptado «transversalmente, porque este no era un reto de un área concreta, sino un proyecto común al que hemos hecho frente contando con todos».

La alcaldesa ha afirmado en más de una ocasión, que sin la financiación europea, todos los proyectos que ahora ya son una realidad «no habrían sido posibles, habríamos necesitados años». Esa es la razón por la que se creó una organización paralela a la que debe mantener la funcionalidad del día a día del consistorio, con el propósito de preparar los proyectos y velar por el cumplimiento «estricto» de las exigencias que plantea Europa.

Las subvenciones no llegan solo porque exista la voluntad de recibirlas, y «teníamos muy claro que era imprescindible creerse los principios que sustentan los fondos Next Generation EU». El desarrollo sostenible y el cambio de modelo de ciudad por una que prioriza el bienestar de la ciudadanía en convivencia equilibrada con su entorno «han sido una constante en nuestra acción de gobierno desde que llegamos al Ayuntamiento en el 2015, por lo que solo hemos tenido que concretar qué podíamos hacer para lograr esos objetivos».

La apuesta por el desarrollo industrial tuvo un punto de inflexión con la apertura del puente industrial, que ha posibilitado el impulso del proyecto de ampliación de suelo de Belcaire C, que avanza en su tramitación. / Mònica Mira |

Proyectos de futuro

Que no se está hablando solo de intenciones se puede comprobar en la calle. Entre las obras ya ejecutadas financiadas por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, destaca el centro de digitalización creado en el edificio del Mercado Municipal, que abrirá sus puertas el próximo mes de julio. Con un presupuesto de 595.925 euros, posibilitará la creación de un Sistema de Inteligencia Comercial. Entre otras funcionalidades, supondrá la puesta en marcha de un programa piloto, el Portal del Comerciante de la Red AFIC, que creará un gran escaparate con información de interés de los establecimientos comerciales adheridos, donde podrán vender sus productos on line.

En un momento en el que las grandes plataformas digitales se han convertido en una dura competencia para los comercios tradicionales, con esta inversión el Ayuntamiento aspira a aprovechar ese potencial para «impulsar las habilidades digitales y necesidades específicas del sector y que nadie se quede atrás» por falta de medios o posibilidades de acceder a este modelo imparable de venta.

La creación de un centro de digitalización en el Mercado, otra de las inversiones. / Mònica Mira |

Entre los proyectos en ejecución, hay dos especialmente significativos: la reurbanización de los cascos históricos con el Camí de l’Aigua y la recuperación de la Torre de Benissahat como centro de interpretación patrimonial e histórica de la ciudad.

Desde la primera legislatura del tripartito, han sido diferentes las obras ejecutadas que ya apuntaban a la intención del equipo de gobierno de devolver el uso de la ciudad a las persona, con la peatonalización de entornos como las plazas del Centro y la Assumpció. Los fondos europeos han permitido crear una Zona de Bajas Emisiones y a la vez han puesto en valor los cascos históricos, revalorizándolos a su vez desde un punto de vista turístico. La primera fase de ese proyecto (entre el centro y la Asunción) está finalizada, y ya han empezado las obras de la segunda fase (El Roser).

De la misma relevancia son las tres propuestas que están completando su tramitación burocrática: la creación del reivindicado Museu Arqueològic Municipal en la antigua Fàbrica de la Llum; la ampliación y reforma del ayuntamiento y la regeneración urbana de la Colonia San Antonio.

La regeneración de la Colonia San Antonio en su primera fase está en tramitación. / Mònica Mira |

Participación ciudadana

En todos estos proyectos, ha jugado un papel indispensable la implicación de los vecinos. «La nueva política no puede mantenerse ajena a las necesidades y las aportaciones de la gente, y esa participación ciudadana no debe ser un mero trámite, sino un principio de la acción política que, como hemos demostrado estos años, forma parte desde el primer día de la filosofía de acción de nuestro gobierno».

Los fondos europeos han marcado un antes y un después en la Vall, para el que no solo se ha tenido que hacer un esfuerzo administrativo sin precedentes, también ha requerido una gestión económica comprometida, porque todos los proyectos requieren de una aportación municipal «que hemos podido asumir porque nos hemos mantenido fieles a la convicción de que el dinero público es sagrado y cuando lo gestionamos debemos ser muy serios y responsables». Si fuera de otro modo, defiende la alcaldesa, «habría sido inviable impulsar esta apuesta firme y determinante por aprovechar las ventajas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España».

La primera fase de la urbanización del Camí del Agua ya está completada. / Mònica Mira |

Crecimiento e industria

De saber aprovechar las oportunidades tiene mucho que ver otro aspecto que definió la legislatura pasada y está marcando el inicio de la actual: el desarrollo industrial. El mandato se inició con un hito histórico, el de la apertura del puente que conecta los polígonos Belcaire y Mezquita, histórico porque de la ejecución de esta obra dependía la aspiración de poder ampliar el suelo industrial disponible para la ampliación de las empresas que operan desde la ciudad y la atracción de inversiones.

Baños recuerda que el próximo mes de agosto «finaliza el plazo para la presentación de ofertas para convertirse en el agente urbanizador del proyecto de ampliación de Belcaire C». En un momento en el que la Comunitat Valenciana está abanderando la llegada de inversiones, con la gigafactoría de Volkswagen como paradigma del cambio de tendencia, «debíamos asumir la responsabilidad de no quedarnos atrás, como durante muchos años estuvo sucediéndonos».

Otro logro destacable fue la constitución de las dos Entidades de Gestión y Modernización --que integran a las empresas de Belcaire y Mezquita-- que en esta legislatura «van a ser determinantes en este nuevo impulso industrial al que estamos asistiendo». Tras recibir 1,4 millones de euros en el 2023 para modernizar ambas áreas con proyectos «consensuados con las EGM», en el 2024 se invertirán prácticamente 900.000 más, «porque no solo debemos crear suelo, sino ofrecer unos polígonos industriales modernos, sostenibles y que sean atractivos para los inversores».

Y el último de los grandes proyectos en ejecución, que también ha marcado el inicio de la legislatura y que será una realidad antes de que acabe, es la reconstrucción del colegio Rosario Pérez que, confiesa la alcaldesa, además de ser una necesidad ampliamente reivindicada, «tiene una connotación emocional indiscutible, porque el Carbonaire merecía esta mejora que han estado esperando más de 30 años». Con casi 5 millones de inversión, es un ejemplo de como «hemos logrado cambiar la dinámica de las meras promesas, a los hechos».