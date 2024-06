Castellón anticipa un mes las rebajas y la intención de gasto sube un punto

Los castellonenses hace más de una semana que disfrutan de las rebajas de verano. No todas, pero sí franquicias como Women’Secret (al -70%) o Cortefiel (-60%) ya ofrecían chollos el 8 y 9 de junio. Empiezan fuerte, y antes que nunca. Zara o Mango apuestan por el 20 de junio; otras, como HyM, esta semana. El Corte Inglés, que suele elegir «julio o días antes» -afirman-, ya ha lanzado «promociones»: ventas privadas on line al -30%; y del 11 al 27 de junio, descuentos top al -40% en web y app.

Gente de compras. / ELISENDA PONS

La tendencia de los últimos años de adelantar fechas va in crescendo: primero, poco antes de julio; luego, el 24 de junio; y este 2024 hay ejemplos a principios de junio, un mes antes de lo habitual antaño -el 1 de julio-. Precisamente, frente a esta opción legal de que cada tienda elija su periodo rebajas se ha manifestado contraria la patronal del pequeño comercio Confecomerç Castellón: «Seguimos insistiendo en la necesidad de volver a los períodos regulados en temporada de rebajas por dos motivos: primero, para que tenga el sentido por el que fueron creadas, que no es otro que el de liberar el estoc de temporada, y no otro tipo de productos. Y dos, por la seguridad jurídica y protección al consumidor, con una legislación que ofrezca garantías, como antes de la liberalización en el 2012».

La OCU recomienda apuntar los precios previos a las rebajas y evitar compras compulsivas. / Mediterráneo

Tres festivos aperturables para comprar artículos de verano ya rebajados Los castellonenses podrán encontrar abiertas al público las tiendas, muchas ya con rebajas, en estas tres fechas de junio (24 lunes y 29 sábado) y julio (7 domingo), días con permiso para dar servicio.

A finales de junio

Con todo, el pequeño comercio provincial, «previsiblemente, pondrá las rebajas a finales de junio o principios de julio, o alguno antes, si así lo decide. Y alcanzarán al final del período el -50%».

En lo que va del 2024, «las ventas se están manteniendo más o menos como el año pasado. No se aprecia más crecimiento, como se desearía, por el estrechamiento de márgenes por sobrecostes y las continuas promociones (Black Friday, Cibermonday…) que rompen las temporadas», indicaron desde Confecomer.

Las rebajas estivales 2023 tuvieron «altibajos» pero «finalmente subieron en ventas». «Nuestra expectativa este 2024 es positiva dado el estoc de los comerciantes. Además, el consumidor de moda y complementos es más proclive a ir a tienda física para ver, tocar y probar el artículo, parece que regresa tras el parón en la pandemia», indicaron.

Compras. / MEDITERRÁNEO

"Las mismas reglas del juego para los gigantes de venta on line"

En el campo del comercio electrónico, Confecomerç lanzó otra reivindicación: «Las grandes plataformas on line no cuentan con las mismas exigencias fiscales ni regulación, por lo que pedimos la implantación de un efectivo level playing field: fijar las mismas reglas de juego para todos, grandes plataformas on line, una competencia injusta y desleal; y establecimientos físicos, que tienen que afrontar cerca de 3.000 normas, frente a la infrarregulación de los gigantes de la venta por internet».

El gasto en el comercio de Castellón ascendió a 2.538 millones de euros durante el 2023 El gasto que generaron los castellonenses en la compra de bienes de comercio fue de 2.538 millones de euros en el año 2023, según el último informe publicado por Pateco de Distribución Comercial (Consejo de Cámaras). El gasto turístico destinado a la compra se situó en 397 millones de euros.

A finales de mayo se presentaron estas conclusiones a los miembros de la Comisión de Comercio de la Cámara de Comercio de Castellón. La provincia cerró el 2023 con 6.873 puntos de venta y 21.907 trabajadores en el sector minorista, de los que el 27,1% son empresarios autónomos.

Estudio del Observatorio

Tarjeta de crédito. / EFE

Las asociaciones de consumidores aún no han lanzado su previsión de gasto estas rebajas. Pero el observatorio de la consultora Cetelem, en su Zoom de intención de gasto en vacaciones de verano (1.307 euros en vacaciones frente a 1.174), sí concluye que salir de compras es la tercera opción con más gasto previsto -en España- un 39% (un punto más sobre el sondeo del 2023). El gasto nº1 se prevé en hostelería y el 2ª en viajar. En 2023, más de 1,1 millones de valencianos compraron alguna vez por internet; y casi un 80% busca información en internet para decidir con más criterio una compra.

