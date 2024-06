L'UJI es converteix en l'epicentre de l'agricultura sostenible amb el Simposi Plant BioProTech & IOBC-IR

La Universitat Jaume I de Castelló acull la quarta edició del Simposi Plant Bioprotech & & IOBC-IR que reuneix més de tres-cents investigadors i investigadores en agricultura sostenible i en el qual es debat sobre les tecnologies més innovadores en l'àmbit del biocontrol que es desenvolupen en els laboratoris per a arribar fins al camp.

En la primera jornada de les conferències, el vicepresident delegat davant l'Aliança Europea INVEST, Essaid Ait Barka, de la Université de Reims Champagne-Ardenne, ha assegurat que «un element clau del Pacte Verd és la transició a una agricultura més sostenible que reduïsca l'impacte ambiental i que mantinga pràctiques eficients, productives, respectuoses amb l'entorn i rendibles».

A continuació, el rector de la mateixa universitat, Christophe Clément, en la seua intervenció a través d'un vídeo, ha recordat que l'objectiu del simposi és «crear una sinergia de col·laboració entre el món científic, empresarial i institucional que treballa en temes de biocontrol», així com oferir a l'estudiantat de doctorat i postdoctorat l'oportunitat de presentar els resultats de les seues investigacions.

Per la seua part, el vicerector d'Investigació de l'UJI, Jesús Lancis, ha indicat que «la sanitat vegetal és vital no sols per al benestar dels nostres ecosistemes, sinó també per a la seguretat alimentària i l'economia».

El catedràtic de l'UJI i representant de la Organització Internacional de Lluita Biològica (IOBC), Víctor Flors, ha explicat que IOBC-WPRS és una organització que promou la investigació, el desenvolupament i implementació del control biològic i el maneig integrat de plagues en cultius agrícoles i forestals.

En l'última intervenció, Johan de Coninck de Bioeconomía per al Canvi (B4C), clúster dedicat a la valorització de la biomassa, ha destacat la importància de la investigació en aquest àmbit perquè «el biocontrol i altres tecnologies són les «"biosoluciones” per a produir més, millor i amb menys».

La conferència, que s'estén fins al dijous 20 de juny, inclou quatre sessions principals sobre immunitat de les plantes, bioestimulants, microbioma del sòl i normativa del canvi climàtic, amb més de dotze destacats ponents i una dotzena de sessions paral·leles en les quals es presentaren més de 150 comunicacions.