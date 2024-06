La Universitat d'Estiu de l'UJI aborda la nova directiva de qualitat de l'aire amb experts

La Universitat d’Estiu de l'UJI reprèn les activitats amb la celebració del seminari «La Qualitat de l'Aire a España. Millán Millán» que es celebra aquest dimarts i dimecres a l'Hotel Termes Marines El Palasiet de Benicàssim i que es centra en la nova directiva europea sobre la qualitat de l'aire, amb previsió de ser publicada a la tardor i que els països de la Unió Europea hauran de complir en 2030.

La inauguració ha comptat amb la participació de la vicerectora de Cultura, Llengües i Societat, Carmen Lázaro; la subdirectora general d'Aire Net i Sostenibilitat Industrial del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, María de la Mar Viana; i director general de Qualitat i Educació Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, als quals han acompanyat els directors del curs, Xavier Querol i Eliseo Monfort.

La trobada s'ha iniciat amb l'homenatge a Millán Millán, fundador i alma mater del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) i divulgador científic de prestigi internacional que va morir el mes de gener passat.

En referència a la nova directiva europea sobre la qualitat de l'aire, la representant del Ministeri considera «necessari mantenir el diàleg i la col·laboració amb tots els actors participants per a aconseguir els reptes als quals ens dirigeix la nova normativa».

Els reptes

La nova directiva europea contempla, entre altres punts, la reducció a la meitat dels valors d'immissió, és a dir, els que marquen els nivells de contaminació de l'aire que respiren els ciutadans i que són perjudicials per a la salut.

Davant aquesta nova situació, el representant del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic ha assenyalat que «la nova directiva suposarà una revisió i actualització del pla marc d'acció a curt termini i dels plans regionals de l'aire». El tècnic ha explicat que, si es continua amb la mateixa dinàmica, l'any 2030 hi hauria 81 zones en el conjunt d'Espanya que no complirien la normativa respecte als valors límit de partícules contaminants perjudicials per a la salut.

En aquest sentit, el codirector del seminari i investigador del CSIC, Xavier Querol, ha assegurat que «tenim cinc anys per a aconseguir els límits que exigeix la nova normativa, un reglament que recull les peticions de l'OMS i que pretén reduir els efectes de les partícules respirables en la salut pública». Querol considera que un dels reptes a Espanya «és limitar o regular el trànsit de vehicles, sobretot en les grans ciutats, que és on hi ha un major problema, com ja ho han fet una gran part de les capitals europees».

Els estudis reflecteixen que el 80% de la població espanyola es veuria afectada pel no compliment de la directiva de la Unió Europea si no es prenen mesures. Sobre aquest tema, una de les tècniques del Ministeri ha argumentat que un altre dels reptes és reduir la contaminació que es produeix en les llars, a causa de la utilització de productes de neteja, cosmètics, pintures o dissolvents que suposen el 30% de les emissions de compostos orgànics volàtils (són un dels generadors d'ozó troposfèric, un dels contaminants principals).