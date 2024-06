El Consorci Provincial de Bombers es forma per a millorar la capacitat de resposta en inundacions o riuades

El Consorci Provincial de Bombers de la Diputació de Castelló forma els bombers per millorar la capacitat de resposta en possibles intervencions en inundacions o riuades incidint en el rescat de persones en aigües en moviment en èpoques de fortes pluges.

Així, des del Consorci s'ha dut a terme un curs de formació dirigit a tots els bombers professionals en progressió i seguretat en aigües vives amb l'objectiu de «millorar la capacitat de resposta a l'hora d'intervindre en actuacions que requerixen del rescat de persones en aigües en moviment com a inundacions o riuades, posant l'accent principalment en rescats en èpoques de fortes pluges», han explicat des de la Diputació.

El diputat responsable de l'àrea, David Vicente, ha ressaltat la importància de celebrar aquest curs formatiu de 10 jornades teoricopràctiques. «És molt important que els bombers de la institució provincial estiguen preparats per a fer front a esta mena d'actuacions que puguen donar-se en qualsevol part de la província i en qualsevol moment de l'any», ha expressat.

D'aquesta manera, durant el curs celebrat en la localitat de Montanejos, s'ha impartit la formació dirigida a la totalitat de bombers professionals del Consorci en horari remunerat fora de guàrdia. En la formació s'han posat en pràctica tècniques de progressió i seguretat a aplicar en les possibles intervencions en rius i barrancs de la nostra província, especialment en rescats en èpoques de fortes pluges.

Vicente ha ressaltat que estes pràctiques s'han realitzat amb el nou equipament de rescat en aigües braves que el Consorci Provincial ha adquirit recentment i amb el qual ja compten tots els 4 parcs de bombers professionals. «Fins ara, aquest material específic es disposava únicament en la Unitat de Rescat Aquàtic (URA)», ha destacat el diputat provincial.

Cal tindre en compte que, a vegades, coincideixen diverses situacions de rescats en els quals, per simultaneïtat o per tipologia, no són atesos per l'URA. Per això «resulta important aquesta mena de formació perquè puguen actuar les dotacions de bombers de guàrdia en qualsevol dels parcs», ha afirmat Vicente.

Amb tot, es tracta de «millorar la resposta i la seguretat de tots els bombers davant situacions de rescats diversos com per exemple en els episodis de DANA que patix regularment la província, millorant la formació de tota la plantilla tant en l'eficàcia de la intervenció com en la seguretat dels intervinents», han destacat des de la institució provincial.