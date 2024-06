Educación amplía a un año más la Educación Especial

Era una reivindicación de «años» de las familias del alumnado de EducaciónEspecial (EE), de los cuidadores y de los centros. La falta de plazas en residencias, en centros de día y centros ocupacionales convierten en un infierno el fin de la etapa escolar obligatoria para las personas con discapacidad. Y es que tras el colegio está la nada.

Las familias llevan años exigiendo la ampliación de la etapa escolar obligatoria, a la espera de un aumento de plazas en servicios sociales que den cobertura y continuidad a la atención de estos jóvenes en su vida adulta.

Y a las puertas de una concentración prevista para hoy en València, con representantes de entidades de toda la Comunitat (y Castellón), el conseller de Educación, Jose Antonio Rovira; y la directora general de Educación Inclusiva, Rosario Escrig, anunciaron ayer la ampliación en un año, de los 21 a los 22 años, para los 2.597 alumnos matriculados en los 45 centros de Educación Especial (CEE) de la Comunitat Valenciana, 586 en los siete centros de la provincia de Castellón, cuatro en la capital (dos privados), y uno en Burriana, Vila-real y Vinaròs.

El próximo curso, la medida llegará a 171 alumnos nacidos en 2002, unos 20 en Castellón.

Modificar el decreto

«No ha sido fácil y lo haremos modificando el decreto anterior, o, y con una resolución que incluiremos en las instrucciones de inicio de curso», dijo Rovira.

Las familias se pusieron en pie de guerra al ver que el curso finalizaba y Escrig no había puesto en marcha una instrucción que había realizado el anterior secretario de Educación, Miguel Soler, para que el alumnado de 21 años (y no tuvieran plaza en ningún centro) pudiera quedarse en el colegio un año más. «Soler jugó con las familias al prometer algo que sabía que no se podía hacer», explicó el conseller.

Ahora es posible, con un informe de la abogacía de la Generalitat para cumplir con la falsa promesa que se le hizo a las familias», eso sí, copiando el procedimiento inicial de Soler.